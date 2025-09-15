  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.8°C
  • ISB: Heavy Rain 28.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.8°C
  • ISB: Heavy Rain 28.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 3 صحافیوں سمیت مزید 54 شہید

ویب ڈیسک شائع September 15, 2025 اپ ڈیٹ September 15, 2025 10:18pm
فوٹو: سی این این
فوٹو: سی این این

غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں تیزی آتی جارہی ہے اور آج صبح سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 51 تک پہنچ گئی ہے، اسرائیلی فوج نے غزہ میں تین صحافیوں کو بھی شہید کردیا۔

قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے ہسپتالوں کے ذرائع نے بتایا کہ آج صبح سے اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 51 افراد شہید ہوچکے ہیں، ان میں سے 36 کو غزہ سٹی میں شہید کیا گیا۔

طبی ذرائع کے مطابق شہید ہونے والوں میں مرکزی اور جنوبی غزہ پٹی میں امداد کے متلاشی 10 افراد بھی شامل ہیں۔

دوسری جانب، صحافت سے وابستہ افراد بھی صہیونی فوج کے نشانے پر ہیں، الجزیرہ کے مطابق غزہ سٹی کے نصر محلے میں اسرائیلی حملے میں صحافی محمد الکویفی شہید ہوگئےتھے۔

غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے کہا کہ غزہ میں دو دیگر صحافی بھی شہید ہو گئے ہیں، جن کے نام فوٹوگرافر اور براڈکاسٹ انجینئر ایمن ہنیہ اور صحافی ایمان الزمیلی ہیں۔

اسرائیل کی تنہائی نیتن یاہو کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اسرائیلی اپوزیشن لیڈر

اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے نیتن یاہو کے اس بیان کو کہ اسرائیل ’ ایک طرح کی تنہائی’ کا شکار ہورہا ہے ’ بے عقل کا بیان‘ قرار دیا اور زور دیا کہ ایک متبادل ممکن ہے۔

ایکس پر ایک پوسٹ میں لاپڈ نے نیتن یاہو کے تبصرے پر سخت ردِعمل ظاہر کیا۔

انہوں نے کہا کہ’ تنہائی کوئی مقدر کا فیصلہ نہیں؛ یہ نیتن یاہو اور اس کی حکومت کی گمراہ کن اور ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے، وہ اسرائیل کو تیسری دنیا کا ملک بنا رہے ہیں اور صورتِ حال کو بدلنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے۔’

انہوں نے مزید کہا کہ’ اسرائیل دوبارہ ایک کامیاب، پسندیدہ ملک بن سکتا ہے، جس کی پہلی دنیا جیسی خوشحال معیشت ہو۔’

ایکس پر ایک الگ پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ دوحہ میں حماس کے مذاکرات کاروں پر اسرائیل کا حملہ، جس میں ہدف حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی’ ایک اور ناکامی ہے، جسے نیتن یاہو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔’

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی

2

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

3

احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ انتقال کرگئے

4

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

5

میچ ریفری تبدیل نہ کرنے تک پاکستان کا ایشیا کپ میں مزید کوئی میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ

6

تارا محمود نے والد کے سیاسی پس منظر کے بارے میں کیوں چھپایا؟ اداکارہ نے وجہ بتادی

7

بھارت نےجینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا، میچ کے اختتام پر پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار

8

پے در پے ناکامیوں کے بعد فتنۃ الخوارج کے درمیان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے

کارٹون

کارٹون : 15 ستمبر 2025
کارٹون : 14 ستمبر 2025