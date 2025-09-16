  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 33.5°C
  • ISB: Clear 30.3°C
اسلام آباد ہائیکورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم

طاہر نصیر شائع September 16, 2025 اپ ڈیٹ September 16, 2025 04:36pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

اسلام آباد ہائیکورٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن (پی ٹی اے) کے چیئرمین میجر جنرل (ریٹائرڈ) حفیظ الرحمٰن کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہری اسامہ خلجی کی جانب سے ایڈووکیٹ اسد لادھا کے وساطت سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔

اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل (ریٹائرڈ) حفیظ الرحمٰن کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست منظور کرلی۔

اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے محفوظ کیا فیصلہ آج جاری کر دیا، جسٹس بابر ستار نے 99 صفحات پر فیصلہ تحریر کیا۔

اسلام آباد ہائیکورٹ نے میجر جنرل (ریٹائرڈ) حفیظ الرحمٰن کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں ہوئی۔

عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی اے کو فوری عہدے سے ہٹایا جائے اور پی ٹی اے میں سینئر ممبر کو عارضی چیئرمین تعینات کیا جائے۔

