پہلا ون ڈے: سدرہ امین کی شاندار سنچری کی بدولت پاکستان ویمنز کا جنوبی افریقہ کو 256 رنز کا ہدف

اسپورٹس ڈیسکشائع 16 ستمبر 2025 08:05pm
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان ویمنز نے سدرہ امین کی شاندار سنچری کی بدولت جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 256 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ون ڈے سیریز کے پہلے مقابلے میں پاکستان ویمنز کی ٹاپ آرڈر بیٹر سدرہ امین نے پروٹیز باؤلرز کے خلاف عمدہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا، سدرہ امین نے ایک روزہ کرکٹ میں پانچویں سنچری اسکور کرتے ہوئے شاندار 121 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔

ٹاپ آرڈر بیٹر کی بلے شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستانی ٹیم نے مقررہ اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز اسکور کیے، منیبہ علی نے 76 رنز بنائے جبکہ عالیہ ریاض نے 33 رنز اسکورکیے۔

جنوبی افریقہ کی جانب سے آیابونگا خاکا نے 2 وکٹیں اپنے نام کیں، ٹومی سیکھو کھونے ایک حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔

