جعلی فٹبال ٹیم بنا کر 17 نوجوانوں کو جاپان بھیجنے کا انکشاف

ویب ڈیسک شائع September 16, 2025 اپ ڈیٹ September 16, 2025 08:58pm
— فائل فوٹو: آئی اسٹاک
— فائل فوٹو: آئی اسٹاک

جعلی فٹبال ٹیم بنا کر 17 نوجوانوں کو جاپان بھیجنےکا انکشاف سامنے آیا ہے، ملوث انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کی گوجرانوالہ ٹیم نے پاکستان فٹبال فیڈریشن (پی ایف ایف) کا جعلی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ظاہر کر کے 17 نوجوانوں کو جاپان بھجوانے میں ملوث انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا ہے۔

ایف آئی اے کے مطابق ملزم وقاص علی نے ویزا حصول کے لیے پی ایف ایف کے جعلی لیٹر کے ساتھ ساتھ وزارتِ خارجہ کا جعلی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) بھی استعمال کیا۔

ملزم نے نوجوانوں کو جاپان بھیجنے کے لیے فی کس 40 سے 45 لاکھ روپے بھی وصول کیے۔

وفاقی تحقیقاتی ادارے نے مزید بتایا کہ ملزم نے 2024 میں بھی 17 نوجوانوں کوجاپان کے وزٹ ویزے دلواکر بھجوایا تھا۔

وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق انسانی اسمگلنگ میں ملوث دیگر سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔

