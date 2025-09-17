  • KHI: Cloudy 29.7°C
بلوچستان کے ضلع شیرانی میں پولیس اور لیویز تھانوں پر حملے، 2 اہلکار شہید

ویب ڈیسک شائع September 17, 2025 اپ ڈیٹ September 17, 2025 09:58am
بلوچستان کے ضلع شیرانی کے پولیس اور لیویز کے تھانوں پر دہشت گردوں کے حملوں میں 2 اہلکار شہید ہوگئے۔

ڈان نیوز کے مطابق بلوچستان کے ضلع شیرانی میں پولیس اور لیویز کے تھانوں پر دہشت گردوں کے حملوں میں پولیس اور لیویز کا ایک، ایک اہلکار شہید ہوگیا۔

ڈپٹی کمشنر شیرانی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے حملے میں تھانوں کے کمیونی کیشن سسٹم کو بھی نقصان پہنچا ہے۔

حملوں میں 6 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، واقعے کے بعد سول ہسپتال ژوب میں ایمرجنسی نافذ کردی گئی۔

