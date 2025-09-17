  • KHI: Partly Cloudy 30°C
  • LHR: Sunny 35°C
  • ISB: Sunny 32.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 30°C
  • LHR: Sunny 35°C
  • ISB: Sunny 32.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بھارت کے ماؤ نواز باغیوں کا 6 دہائیوں بعد ’مسلح جدوجہد‘ کو معطل کرنے کا اعلان

ڈان اخبار شائع September 17, 2025 اپ ڈیٹ September 17, 2025 12:54pm
1967 سے اب تک 12 ہزار سے زیادہ باغی، بھارتی فوجی اور شہری اس تصادم میں ہلاک ہو چکے ہیں — فائل فوٹو: اے ایف پی
1967 سے اب تک 12 ہزار سے زیادہ باغی، بھارتی فوجی اور شہری اس تصادم میں ہلاک ہو چکے ہیں — فائل فوٹو: اے ایف پی

بھارت کے ماؤ نواز باغی جنگجوؤں نے منگل کے روز یکطرفہ طور پر اپنی ’مسلح جدوجہد‘ کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا، اور حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، یہ اعلان بھارتی حکومت کی اُس بھرپور کارروائی کے بعد سامنے آیا ہے جس کا مقصد دہائیوں پر محیط اس تنازع کو ختم کرنا ہے۔

ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (ماؤ نواز) کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ بدلتے عالمی نظام اور قومی حالات، وزیرِ اعظم، وزیرِ داخلہ اور اعلیٰ پولیس حکام کی مسلسل اپیلوں کے باعث ہم مسلح جدوجہد معطل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔

ترجمان نے مزید کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، ماؤ نوازوں کے اس اعلان پر حکومت کی جانب سے فوری طور پر کوئی ردِعمل سامنے نہیں آیا۔

بھارت اس وقت نکسل بغاوت کے باقی ماندہ آثار کو ختم کرنے کے لیے شدید کارروائی کر رہا ہے، یہ بغاوت اُس گاؤں کے نام پر شروع کی گئی تھی جو ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے، جہاں 6 دہائی قبل ماؤ نواز تحریک پر مبنی یہ مسلح جدوجہد شروع ہوئی تھی۔

1967 میں جب چند دیہاتی اپنے جاگیرداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس وقت سے اب تک 12 ہزار سے زیادہ باغی، فوجی اور شہری اس تصادم میں ہلاک ہو چکے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی

2

ولاگ میں والد کے آخری لمحات دکھانے پر خواتین ولاگرز کو تنقید کا سامنا

3

میچ ریفری تبدیل نہ کرنے تک پاکستان کا ایشیا کپ میں مزید کوئی میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ

4

احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ انتقال کرگئے

5

بھارت نےجینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا، میچ کے اختتام پر پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار

6

عرب اسلامی سربراہی اجلاس: مسلم ممالک کا جارحیت کیلئے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ

7

ننھے اسٹار عمر شاہ کی تدفین کردی گئی

8

’ننھا فرشتہ ہم سے دور چلا گیا‘، عمر شاہ کی موت پر شوبز شخصیات بھی افسردہ

کارٹون

کارٹون : 17 ستمبر 2025
کارٹون : 16 ستمبر 2025