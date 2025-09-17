شوٹنگ مصروفیات کی وجہ سے بھائی کے جنازے میں شرکت نہیں کرسکا، محمد احمد
سینئر اداکار محمد احمد نے انکشاف کیا ہے کہ فلم کی شوٹنگ کے مصروف شیڈول کے باعث وہ اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت نہیں کرسکے تھے۔
محمد احمد نے حال ہی میں ’سما ٹی وی‘ کے مارننگ شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ تجربات پر کھل کر گفتگو کی۔
انہوں نے بتایا کہ فلم ’کیک‘ کی عکس بندی کے دوران وہ ایک مزاحیہ سین شوٹ کر رہے تھے جس میں آمنہ شیخ اور صنم سعید بھی شامل تھیں، اسی وقت ان کے موبائل پر وائبریشن ہوئی اور پیغام موصول ہوا کہ بھائی جان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ خبر پڑھ کر وہ بالکل سن ہو کر رہ گئے، ادھر ہدایتکار ایکشن کہہ رہے تھے اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ فلم کے ہدایتکار عاصم عباسی نے ان کی کیفیت بھانپ لی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس پر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ انہیں پانچ منٹ چاہئیں، وہ سیٹ سے باہر گئے اور روتے رہے۔
بعد ازاں عاصم عباسی نے انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو شوٹنگ روک دی جائے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ شوٹنگ جاری رکھی جائے۔
محمد احمد کے مطابق وہ آج تک یہ نہیں جان سکے کہ اس مزاحیہ سین کی عکس بندی انہوں نے کیسے مکمل کی تھی۔
اداکار نے کہا کہ اس دوران شوٹنگ کے شیڈول کی وجہ سے وہ بھائی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، البتہ سوئم میں شامل ہوئے لیکن اس میں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے کیونکہ فلم کی عکس بندی مکمل کرنی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ مرحوم بھائی سے ان کا گہرا تعلق تھا، وہ اسلام آباد میں رہتے تھے جب کہ خود وہ کراچی میں مقیم تھے اور یہ صدمہ وہ آج تک نہیں بھلا سکے۔
انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اکثر ڈراموں میں ان کے کردار کی موت ہو جاتی ہے اور اب وہ اس کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں، اس لیے نئی پیشکش کے وقت وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ کس قسط میں انہیں مرنا ہوگا اور ان سے ہمیشہ مرنے کی اداکاری کیوں کروائی جاتی ہے۔
ان کے بقول جب وہ یہ سوال کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ ایک تو وہ مرنے کی اداکاری بہت عمدہ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جس قسط میں ان کا کردار مرتا ہے اس کی ریٹنگ ہمیشہ زیادہ آتی ہے۔