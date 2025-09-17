والد کے آخری لمحات کا ولاگ بنانے والی خواتین ولاگرز نے وضاحت پیش کردی
پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے تعلق رکھنے والی دو خواتین ولاگرز کو والد کی زندگی کے آخری لمحات کا ولاگ بنانے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تاہم عوامی ردعمل کے بعد انہوں نے وضاحتی ویڈیو جاری کرتے ہوئے اپنے اقدام کی وجہ بیان کی۔
گزشتہ دنوں دو خواتین ولاگرز نے والد کی زندگی کے آخری لمحات کو ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کیا۔
اس ولاگ میں انہوں نے والد کی انتہائی تشویش ناک حالت دکھائی، بعد ازاں اسی ویڈیو میں والد کے انتقال اور ان کی میت کے مناظر بھی شامل کیے۔
والد کی زندگی کے آخری لمحات کو ولاگ کا حصہ بنانے پر ان دونوں بہنوں کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔
سوشل میڈیا صارفین نے ان کے اس اقدام کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو فوری طور پر ڈیلیٹ کریں۔
ولاگ کے دوران دونوں بہنوں نے صارفین سے اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کی اپیل بھی کی، اس ویڈیو کو اب تک 6 لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے۔
شدید تنقید کے بعد ان بہنوں نے ایک وضاحتی ویڈیو جاری کی، جس میں بتایا کہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، دونوں بھائی کسی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہیں ہیں اور محدود مالی وسائل کے باعث ان کے لیے یوٹیوب ہی واحد سہارا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے انہوں نے والد کی زندگی اور موت کے مناظر ریکارڈ کیے۔
انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ انہیں یوٹیوب سے صرف چند ہزار روپے ہی ملے ہیں اور کروڑوں کمانے کا تاثر درست نہیں ہے۔
دونوں بہنوں نے مزید کہا کہ گھر میں والد کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہی دونوں بہنیں والد کی خدمت کر رہی تھیں۔