پاکستان اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان جوہری تعاون بڑھانے کا معاہدہ

ویب ڈیسک شائع September 17, 2025
— فوٹو: پی ٹی وی
— فوٹو: پی ٹی وی

پاکستان اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان جوہری تعاون بڑھانے کا معاہدہ طے پاگیا ہے۔

سرکاری پاکستانی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے 2026 تا 2031 کیلئے پانچواں کنٹری پروگرام فریم ورک آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں جاری آئی اے ای اے جنرل کانفرنس کے موقع پر دستخط کیے۔

فریم ورک پر پاکستان کی جانب سے پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر راجا علی رضا انور اور ایٹمی توانائی ایجنسی کے محکمہ تکنیکی تعاون کے سربراہ ہوا لیو نے دستخط کیے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ فریم ورک قومی ترجیحات کا خاکہ پیش کرتا ہے جن میں جوہری، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے براہ راست سماجی و اقتصادی ترقی میں معاونت کی جائے گی۔

یہ کئی دہائیوں پر محیط تعاون پر مبنی ہے اور پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے اور بین الاقوامی وعدوں اور پائیدار ترقی کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔

تین تکنیکی تعاون کے ادوار پر محیط اس فریم ورک میں خوراک و زراعت، انسانی صحت و غذائیت، ماحولیاتی تبدیلی و آبی وسائل کا انتظام، جوہری توانائی اور تابکاری و جوہری تحفظ شامل ہیں۔

اس موقع پر چیئرمین پی اے ای سی ڈاکٹر راجا علی رضا انور نے کہا کہ فریم ورک پر دستخط پاکستان کے پر امن جوہری سائنس و ٹیکنالوجی کے عزم کا اعادہ ہے۔

بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے تعاون سے پاکستان خوراک کے تحفظ، صحت کی بہتری، توانائی کے استحکام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ان ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتا رہے گا، ہم پرعزم ہیں کہ جوہری ٹیکنالوجی کے فوائد معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچائیں۔

آئی اے ای اے کے نمائندے ہوا لیو نے پاکستان کے فعال کردار کو سراہتے ہوئے سی پی ایف کو پر امن جوہری تعاون کے ذریعے پائیدار ترقی کیلئے مشترکہ وژن قرار دیا، جو 2026 تا 2031 کا سی پی ایف پاکستان اور آئی اے ای اے کے دیرینہ شراکت داری کا مظہر ہے۔

اس پر عملدرآمد پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کو مضبوط بنائے گا اور اسے ایک ذمہ دار رکن ریاست کے طور پر عالمی جوہری مشن میں مستحکم مقام فراہم کرے گا۔

