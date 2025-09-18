’فینٹانل بنانے والے اجزا کی اسمگلنگ‘، متعدد بھارتی کاروباری افراد کے ویزے منسوخ کردیے، امریکی سفارتخانہ
نئی دہلی میں امریکی سفارتخانے نے کہا ہے کہ فینٹانل بنانے والے کیمیائی اجزا کی اسمگلنگ میں ملوث کچھ بھارتی کاروباری ایگزیکٹوز اور کارپوریٹ رہنماؤں کے ویزے منسوخ کر دیے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق فینٹانل کے یہ اجزاء بنیادی یا اصل کیمیائی مادے ہیں جو فینٹانل کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں اور فینٹانل امریکا میں اوور ڈوز سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجوہات میں شامل ہے۔
سفارتخانے کے بیان میں ان افراد کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، لیکن ایک ترجمان نے بتایا کہ وہ بھارتی شہری ہیں۔
امریکی سفارتخانے نے جاری بیان مزید کہا کہ بھارتی حکام منشیات کی اسمگلنگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔
بھارت کی وزارتِ خارجہ نے ویزا اقدامات پر رائٹرز کی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔
واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی درآمدات پر 50 فیصد ٹیرف لگانے کے بعد سے دو طرفہ تعلقات متاثر ہوئے تھے، اس سے قبل چین، میکسیکو اور کینیڈا سے درآمدات پر بھی اضافی ٹیکس عائد کر چکے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ ممالک فینٹانل کو امریکا میں پہنچانے میں سہولت کار ہیں۔
اس ہفتے امریکی کانگریس کو دیے گئے ایک بیان میں ٹرمپ نے بھارت کو ان 23 بڑے ممالک میں شامل کیا تھا، جو منشیات کی ترسیل یا غیر قانونی پیداوار کے مراکز ہیں۔
تاہم انہوں نے مزید کہا تھا کہ کسی ملک کا اس فہرست میں شامل ہونا لازمی طور پر اس کی حکومت کی انسدادِ منشیات کی کوششوں کی عکاسی نہیں کرتا۔