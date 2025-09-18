  • KHI: Cloudy 25.8°C
مینگورہ اور گردونواح میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4.2 ریکارڈ

ویب ڈیسک شائع September 18, 2025
فوٹو: سوشل میڈیا
فوٹو: سوشل میڈیا

ضلع سوات میں مینگورہ شہر اور گردونواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، شدت 4.2 ریکارڈ کی گئی۔

ڈان نیوز کے مطابق خیبرپختونخوا میں ضلع سوات کے مینگورہ شہر اور گردونواح کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

زلزلہ ہپیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.2 تھی جبکہ اس کا مرکز تاجکستان افغانستان کا بارڈر تھا۔

زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے زیر زمین گہرائی 185 کلو میٹرریکارڈ کی گئی۔

زلزلے کے جھٹکوں سے لوگ خوف زدہ ہوکر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔

خیال رہے کہ 2 ستمبر کو بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ، پشاور ، سوات سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔

ڈان نیوز کے مطابق اسلام آباد، پشاور اور پنجاب کے کچھ شہروں، خیبر پختونخوا میں سوات، ایبٹ آباد اور مانسہرہ سمیت مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں زلزلوں کے جھٹکوں سے عوام شدید خوف میں مبتلا ہوگئے تھے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے تھے۔

زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی تھی اور زلزلے کا مرکز افغانستان کے جنوب مشرق میں تھا۔

زلزلہ پیما مرکز نے مزید بتایا تھا کہ زلزلے کی گہرائی 22 کلومیٹر تھی۔

