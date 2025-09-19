  • KHI: Cloudy 29.6°C
  • LHR: Partly Cloudy 36°C
  • ISB: Partly Cloudy 31.9°C
  • KHI: Cloudy 29.6°C
  • LHR: Partly Cloudy 36°C
  • ISB: Partly Cloudy 31.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عالمی پانی کا نظام غیر مستحکم، سیلاب اور خشک سالی کے خطرات میں مسلسل اضافہ، ڈبلیو ایم او

امین احمد شائع September 19, 2025 اپ ڈیٹ September 19, 2025 10:50am
— فوٹو: اے پی پی
— فوٹو: اے پی پی

عالمی موسمیاتی ادارے (ڈبلیو ایم او) نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا کے پانی کا نظام غیر مستحکم ہو گیا ہے اور سیلاب اور خشک سالی کے خطرات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق عالمی موسمیاتی ادارے نے بتایا ہے کہ پانی کا نظام اب تیزی سے غیر مستحکم اور شدید ہوگیا ہے، جس کے باعث پانی کے بہاؤ میں اتار چڑھاؤ آرہا ہے اور کبھی سیلاب، کبھی خشک سالی دیکھنے کو مل رہی ہے۔

ڈبلیو ایم او کی رپورٹ میں زیادہ یا کم پانی کے لوگوں کی زندگی اور معیشت پر پڑنے والے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔

2024 میں دنیا کے صرف ایک تہائی دریاؤں کے علاقے عام حالات میں تھے، جب کہ باقی علاقے یا تو زیادہ پانی یا کم پانی والے تھے اور یہ مسلسل چھٹے سال ہے کہ پانی کے نظام میں توازن نہیں رہا۔

سال 2024 مسلسل تیسرے سال کے لیے گلیشیئر کے بڑے پیمانے پر پگھلنے کا سال تھا، کئی چھوٹے گلیشیئر والے علاقے پہلے ہی یا جلد اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں گلیشیئر اپنا زیادہ سے زیادہ پانی بہا چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد گلیشیئر کے سکڑنے کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

1990 کی دہائی سے تقریباً ہر جگہ گلیشیئر پگھلنے لگے ہیں اور 2000 کے بعد یہ عمل اور بھی تیز ہو گیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں برف زیادہ پگھل رہی ہے اور سردیوں میں نئی برف جمع ہونے کی شرح کم ہے، 2024 میں گلیشیئر نے 450 گیگا ٹن پانی کھویا، جو دنیا کے سمندر کی سطح میں 1.2 ملی میٹر اضافے کے برابر ہے۔

ڈبلیو ایم او کی سیکریٹری جنرل سیلسٹ ساؤلو نے کہا کہ پانی ہمارے معاشرے کی زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ ہماری معیشت چلانے میں مدد دیتا ہے اور ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھتا ہے، لیکن دنیا کے پانی کے وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور پانی سے جڑے شدید خطرات لوگوں کی زندگی اور روزگار پر زیادہ اثر ڈال رہے ہیں۔

اقوام متحدہ کے واٹر کے مطابق تقریباً 3 ارب 6 کروڑ افراد سال میں کم از کم ایک مہینے کے لیے صاف پانی تک نہیں پہنچ پاتے اور توقع ہے کہ 2050 تک یہ تعداد 5 ارب سے زیادہ ہو جائے گی، دنیا پانی اور صفائی کے حوالے سے مقررہ ترقیاتی ہدف 6 سے کافی پیچھے ہے۔

رپورٹ کے مطابق گزشتہ چھ سالوں میں دنیا کے صرف ایک تہائی دریاؤں کے علاقوں میں پانی کا بہاؤ عام حالات کے مطابق رہا، جب کہ باقی دو تہائی علاقوں میں پانی یا تو زیادہ تھا یا کم، جو پانی کے نظام کے بڑھتے ہوئے غیر مستحکم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

2024 میں دنیا کے تقریباً 60 فیصد علاقوں میں دریا کا پانی عام حالت سے مختلف تھا، گزشتہ چھ سالوں میں بھی دنیا کے صرف ایک تہائی علاقوں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق رہا۔

2024 میں وسطی اور شمالی یورپ اور ایشیا کے کچھ علاقوں، جیسے قازقستان اور روس کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول سے زیادہ یا بہت زیادہ رہا۔

اہم دریاؤں جیسے ڈینوب، گنگا، گوداوری اور سندھ میں پانی کی سطح معمول سے زیادہ تھی، زیر زمین پانی کی سطح جانچنے کے لیے 47 ممالک کے 37 ہزار 406 اسٹیشنز کا ڈیٹا استعمال کیا گیا۔

زیر زمین پانی کی سطح مقامی علاقوں میں مختلف ہوتی ہے کیونکہ زمین کے اندر پانی کے ذخائر اور انسانی سرگرمیاں، جیسے پمپنگ اثر ڈالتی ہیں، لیکن بڑے علاقوں میں کچھ واضح رجحانات دیکھے گئے۔

2024 میں مطالعہ کیے گئے اسٹیشنز میں سے 38 فیصد میں پانی کی سطح معمول کے مطابق تھی، 25 فیصد میں کم یا بہت کم تھی اور 37 فیصد میں زیادہ یا بہت زیادہ تھی۔

تاریخی جائزے کے مطابق دنیا کے تقریباً 30 فیصد علاقے میں خشک حالات تھے، 30 فیصد میں حالات معمول کے مطابق تھے اور باقی 30 فیصد میں پانی زیادہ تھا۔

2024 میں خشک علاقوں کا رقبہ 2023 کے مقابلے میں کم ہو گیا، جب کہ پانی زیادہ والے علاقوں کا رقبہ تقریباً دوگنا بڑھ گیا۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جعلی فٹبال ٹیم بنا کر 17 نوجوانوں کو جاپان بھیجنے کا انکشاف

2

ایک ملک کیخلاف جارحیت دونوں پر حملہ تصور ہوگا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ

3

متنازع میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان کے کپتان اور مینجر سے معافی مانگ لی

4

کراچی: سی ویو کے قریب پارکنگ میں کھڑی پراڈو گاڑی سے خاتون اور مرد کی لاشیں برآمد

5

ولاگ میں والد کے آخری لمحات دکھانے پر خواتین ولاگرز کو تنقید کا سامنا

6

کراچی: ریپ کے ملزم شربت فروش کے ریمانڈ میں توسیع، متاثرہ بچیوں نے تھپڑ مارے

7

دوران آپریشن مریض کو چھوڑ کر نرس کے ساتھ جنسی عمل کرنے والے ڈاکٹر کام کے اہل قرار

8

فیصل آباد: 6 ماہ کی حاملہ خاتون سے دیور اور اس کے 2 دوستوں کا گینگ ریپ، مقدمہ درج

کارٹون

کارٹون : 19 ستمبر 2025
کارٹون : 18 ستمبر 2025