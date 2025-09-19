  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 31.3°C
  • ISB: Clear 25.7°C
  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 31.3°C
  • ISB: Clear 25.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

شوٹنگ کے دوران سینئر اداکار و اداکارہ نے ذلیل کیا، مزنا وقاص

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 19 ستمبر 2025 06:20pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

معروف اداکارہ مزنا وقاص نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ان کی جانب سے صحیح پرفارمنس نہ کرنے پر سینئر اداکار و اداکارہ نے انہیں سب کے سامنے ذلیل کیا۔

مزنا وقاص کی سوشل میڈیا پر ایک مختصر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ چند سال پرانی ہے۔

اداکارہ نے ٹی وی ون کے دی مزیدار شو کی وائرل ہونے والی مختصر کلپ تین سال پرانی ہے، جس میں انہوں نے ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران اپنے ساتھ پیش آنے والے نامناسب واقعے پر لب کشائی کی۔

وائرل ہونے والی مختصر کلپ میں مزنا وقاص نے بتایا کہ چند سال قبل جب انہیں ڈراما انڈسٹری میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اس وقت شوٹنگ کے دوران ان کے ساتھ نامناسب واقعہ پیش آیا۔

اداکارہ کے مطابق شوٹنگ کے دوران انہیں رونے کا ایک منظر شوٹ کروانا تھا، جس کے لیے انہوں نے مکمل تیاری کر رکھی تھی۔

مزنا وقاص نے بتایا کہ رونے کے لیے ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ گلیسرین ڈالا گیا، جس وجہ سے ان کی آنکھیں خشک ہوگئیں اور ان سے مصنوعی آنسوں بھی نہ نکلے۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کے آنسوں نکلیں لیکن ایسا نہ ہوسکا تو وہاں موجود سینئر اداکاروں کو غصہ آگیا اور انہوں نے ان کی اداکاری پر بھی سوالات اٹھائے۔

اداکارہ کے مطابق ان کی جانب سے آنکھوں سے آنسوں نہ نکال پانے پر سینئر اداکار راشد فاروقی کو غصہ آگیا اور انہوں نے انہیں سب کے سامنے کھری کھری سنادیں۔

مزنا وقاص نے بتایا کہ انہیں راشد فاروقی اور ایک سینئر اداکارہ نے سب کے سامنے ذلیل کیا اور کہا کہ وہ ان جیسے تھکے ہوئے، ویلے اور بیکار اداکاروں کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔

انہوں نے بتایا کہ سینئر اداکاروں کے رویے پر وہ شوٹنگ سیٹ پر بہت روئیں۔

اداکارہ کی پرانی ویڈیو وائرل ہونے پر صارفین نے تبصرے کرتے ہوئے سینئر اداکاروں کے رویوں پر اظہار افسوس بھی کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاک-سعودیہ دفاعی معاہدے کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز ہے، بھارتی وزارت خارجہ

2

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

3

ایک ملک کیخلاف جارحیت دونوں پر حملہ تصور ہوگا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ

4

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپین شپ: ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا میڈل کی دوڑ سے باہر

5

وزیراعظم سعودی عرب سے برطانیہ روانہ، تاریخی استقبال پر ولی عہد سے اظہار تشکر

6

ننھے اسٹار عمر شاہ کی انتقال سے قبل کیا کیفیت تھی؟ چچا نے تفصیل بیان کردی

7

سعودیہ اور پاکستان جارح کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک، سعودی وزیر دفاع

8

اسرائیل اور غزہ کا معاملہ پیچیدہ ہے مگر حل ہوجائے گا، افغانستان سے بگرام ایئربیس واپس لینا چاہتے ہیں، ٹرمپ

کارٹون

کارٹون : 19 ستمبر 2025
کارٹون : 18 ستمبر 2025