دوسرا ون ڈے: بارش سے متاثرہ میچ میں جنوبی افریقہ کی پاکستان کو 25 رنز سے شکست، سیریز 0-2 سے جیت لی

اسپورٹس ڈیسکشائع 20 ستمبر 2025 12:03am
— فوٹو: پی سی بی/ایکس
— فوٹو: پی سی بی/ایکس

بارش سے متاثرہ دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو ڈرک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 25 رنز سے شکست دے کر سیریز بھی 0-2 سے اپنے نام کر لی ہے۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا یہ میچ بارش کے باعث 46 اوورز پر مختص کر دیا گیا تھا، جنوبی افریقہ ویمنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 46 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 292 رنز بنائے۔

میچ کی خاص بات مہمان ٹیم کی کپتان لارا وولوارٹ اور تیزمین برٹس کی سنچریاں اور ویمنز ون ڈے انٹرنیشنل میں جنوبی افریقہ کی کسی بھی وکٹ کے لیے سب سے بڑی 260 رنز کی پارٹنر شپ تھی۔

لارا وولوارٹ نے 10 چوکوں کی مدد سے 100 رنز سکور کیے، یہ ون ڈے انٹرنیشنل میں ان کی 9ویں سنچری ہے، تیزمین برٹس نے ناٹ آؤٹ 20 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 171 رنز بنائے جو ان کا کریئر بیسٹ اسکور بھی ہے، تیزمین برٹس کی سیریز میں دوسری اور مجموعی طور پر چھٹی سنچری ہے۔

پاکستان کی طرف سے ڈیانا بیگ نے 2 وکٹیں اپنے نام کر کے نمایاں رہیں۔

بارش کے باعث پاکستان ویمنز ٹیم کو 313 رنز کا نظرثانی شدہ ہدف دیا گیا، پاکستانی ویمنز بیٹر نے بھرپور انداز میں مقابلہ کیا تاہم وہ 44.4 اوورز میں287 رنز بناکر ہمت ہار گئیں، یہ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا ایک روزہ کرکٹ میں دوسرا بڑا اسکور بھی ہے۔

پاکستان کی اننگز میں سدرہ امین نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 110گیندوں پر 122 رنز بنائے جس میں 13 چوکے شامل تھے، یہ اس سیریز میں ان کی دوسری اور مجموعی طور پر چھٹی سنچری ہے۔

انہوں نے نتالیہ پرویز کے ساتھ چوتھی وکٹ کی شراکت میں146 رنز کا اضافہ کیا، نتالیہ پرویز نے بھی عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے7 چوکوں کی مدد سے 73 رنز بنائے، جو ون ڈے انٹرنیشنل میں ان کی پہلی نصف سنچری ہے ۔

عمیمہ سہیل نے 38 گیندوں پر 7 چوکوں کی مدد سے43 رنز سکور کیے، جنوبی افریقہ کی طرف سے نادین ڈی کلیرک نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔

واضح رہے کہ سیریز کا تیسرا اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل مقابلہ 22 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔

