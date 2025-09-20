  • KHI: Partly Cloudy 27.1°C
صدر پاکستان سے سیرین ایئر کے سی ای او کی ملاقات، جے ایف 17 تھنڈر میں چینی تعاون پر بریف کیا

ویب ڈیسکشائع 20 ستمبر 2025 05:08pm
— فوٹو: اے پی پی
— فوٹو: اے پی پی

صدر مملکت آصف علی زرداری سے سیرین ایئر کے مالک اور سی ای او نے چین کے شہر کاشغر میں ملاقات کی جس میں پاکستان میں کمپنی کے مستقبل کے منصوبوں بارے آگاہ کیا گیا۔

ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان (اے پی پی) کے مطابق صدر پاکستان آصف علی زرداری سے سیرین ایئر کے مالک اور سی ای او ڈاکٹر یونچون یانگ نے ملاقات کے دوران پاکستان میں آپریشنز کے لیے ایئر لائن کے مستقبل کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔

ڈاکٹر یانگ نے صدر آصف علی زرداری کو پاک فضائیہ کے ساتھ جے ایف 17 ایویونکس میں تعاون کے بارے میں بھی بریف کیا۔

ملاقات میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا کے علاوہ چین میں پاکستانی سفیر اور پاکستان میں چین کے سفیر بھی موجود تھے۔

صدر مملکت نے کہا کہ سیرین ایئر کو اپنے بیڑے میں طیاروں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ایئر لائن کے نیٹ ورک اور رابطے کو مضبوط کیا جاسکے۔

جس پر ڈاکٹر یونچون یانگ نے آصف علی زرداری کو پاکستان میں سیرین ایئر کے آپریشنز میں مزید سرمایہ کاری کرنے کے اپنے عزم کا یقین دلایا۔

یاد رہے کہ ڈاکٹر یونچون یانگ نے کیلیفورنیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کررکھی ہے، وہ چین میں ایک لسٹڈ سیمی کنڈکٹر کمپنی کے بانی اور صدر ہیں جس کی سویڈن اور امریکا میں ذیلی کمپنیاں ہیں۔

سیرین ایئر پاکستان کے ایوی ایشن سیکٹر میں پہلی چینی نجی سرمایہ کار اور بیجنگ کے لیے پروازیں چلانے والی پہلی نجی پاکستانی ایئر لائن ہے۔

