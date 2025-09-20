  • KHI: Partly Cloudy 26.1°C
  • LHR: Clear 29°C
  • ISB: Clear 25°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.1°C
  • LHR: Clear 29°C
  • ISB: Clear 25°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حکومتی پالیسیوں سے چینی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن

طاہر شیرانیشائع 20 ستمبر 2025 08:30pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے باعث چینی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے ملک بھر میں شوگر ملز کو چینی کی فروخت پورٹل کے ذریعے روک دینے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔

پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جو چینی درآمد کی جارہی ہے اُس کی فروخت اور قیمت پر کوئی پابندی نہ ہے جو کہ کھلا تضاد ہے۔

ترجمان پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس قسم کی پالیسی اختیار کرنے سے مارکیٹ میں شدید بحران پیدا ہوگا اور چینی کی قلت کے باعث قیمتیں بڑھیں گی جس کے لیے شوگر انڈسٹری کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔

شوگر ملز ایسوسی ایشن نے حکومت سے پر زور مطالبہ کیا کہ تمام شوگر ملوں کو چینی فروخت کرنے کی اجازت دی جائے ۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججز کا چیف جسٹس کے اقدامات کےخلاف سپریم کورٹ سے رجوع

2

پاک-سعودی عرب دوطرفہ دفاعی معاہدے پر ماہرین کیا کہتے ہیں؟

3

پاکستان پر قرضے ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے

4

کراچی: موٹرسائیکل کی ٹنکی پر ایک کروڑ 20 لاکھ روپے لے جانے والا سنار کا ملازم لٹ گیا

5

دفاعی معاہدے میں دیگر عرب ممالک کی شمولیت کیلئے دروازے بند نہیں، خواجہ آصف

6

سونے کے نرخوں میں بڑا اضافہ، قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

7

پاک-سعودیہ دفاعی معاہدہ: سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، 100 انڈیکس تاریخی سطح پر پہنچ گیا

8

سال 2025 میں کتنی سرکاری چھٹیاں ہوں گی؟ نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا

کارٹون

کارٹون : 20 ستمبر 2025
کارٹون : 19 ستمبر 2025