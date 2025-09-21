کراچی میں مین ہول کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے 3 مزدور جان کی بازی ہار گئے
کراچی میں افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں مین ہول کی صفائی کے دوران 3 خاکروب جان کی بازی ہار گئے ہیں۔
ڈان نیوز کے مطابق کراچی کے علاقے گارڈن میں مین ہول کی صفائی کے دوران آکسیجن کی کمی سے 3 مزدور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا۔
ریسکیو حکام نے بتایا کہ گارڈن میں مین ہول کی صفائی کے دوران پیش آنے والا واقعہ آکسیجن کی کمی کے باعث پیش آیا۔
تینوں خاکروب مین ہول کی صفائی میں مصروف تھے، اس دوران آکسیجن کی کمی سے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن کی لاشیں ہسپتال منتقل کی گئی ہیں، مرنے والوں کی فوری طور پر شناخت نہیں ہوسکی۔
اس سے قبل جون میں کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں پانی کے ٹینک میں دم گھٹنے سے چار افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔
یہ افسوس ناک واقعہ گھر میں پانی کے ٹینک کی صفائی کے دوران پیش آیا تھا، مرنے والے افراد کی لاشوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیاگیا تھا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پانی کے ٹینک میں مبینہ طور پر گٹر کا پانی بھر گیا تھا، جس کے باعث ٹینک میں زہریلی گیس پیدا ہو گئی تھی، صفائی کی غرض سے ٹینک میں اترنے والے چاروں افراد دم گھٹ کر جاں بحق ہوئے۔
واضح رہے کہ ملک میں صفائی ستھرائی پر مامور عملہ حفاظتی اقدامات کیے بغیر ہی اپنے فرائض انجام دیتا دکھائی دیتا ہے۔
لاکھوں افراد پاکستان میں نجی و سرکاری دفاتر سمیت گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں، محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر طرح کے سینیٹری ورکرز، سوئپرز، کلینرز، سیور مینز اور گھروں میں صفائی و ستھرائی کا کام کرنے والے ورکرز کی تعداد 15 لاکھ تک ہے۔
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ہوم بیسڈ اور فارمل جاب کرنے والے ورکرز کی تعداد 12 لاکھ تک ہے۔
پاکستان بھر میں گٹروں اور سڑکوں کی صفائی سمیت انڈسٹریز اور دفاتر میں واش رومز کی صفائی پر مامور افراد میں سے 80 فیصد لوگ غیر مسلم ہیں، تاہم یہی کام مسلمان بھی کرتے ہیں۔
ملک کے دیگر صوبوں کی طرح سندھ میں بھی مسلمان سینیٹری ورکرز بھرتی کیے گئے، اور بڑے شہروں کے مقابلے میں عام طور پر چھوٹے شہروں میں زیادہ تر مسلمان خاکروب ہیں۔
سینٹر فار لا اینڈ جسٹس (سی ایل جے) کے تحت چلنے والے پروجیکٹ سوئپر آر سپر ہیروز کی شیم اینڈ اسٹگما ان سینیٹیشن نامی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں خاکروبی پیشے سے وابستہ افراد سماجی تضحیک کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اور سوشل سیکیورٹی کی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تضحیکی رویوں اور انتہائی کم اجرت کے باوجود حفاظتی لباس اور آلات کے بغیر لوگوں کی غلاظت اور گندگی کو صاف کرنے والے خاکروب عام طور پر سانس اور پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور انہیں کوئی ہیلتھ انشورنس بھی نہیں دی جاتی۔