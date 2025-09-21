  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 35.9°C
  • ISB: Clear 30.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 35.9°C
  • ISB: Clear 30.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

شکیل صدیقی نے ’بگ باس‘ کی پیشکش مسترد کرنے کی اصل وجہ بتادی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 21 ستمبر 2025 12:36pm
— اسکرین شاٹ
— اسکرین شاٹ

معروف کامیڈین و اداکار شکیل صدیقی نے انکشاف کیا کہ بھارتی ریئلٹی شو ’بگ باس‘ کی جانب سے معاوضہ اور سہولتیں دی جارہی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے پیشکش مسترد کردی اور اصل وجہ بھی بتادی۔

شکیل صدیقی نے حال ہی میں احمد علی بٹ کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف موضوعات پر کھل کر گفتگو کی۔

اداکار نے بتایا کہ انہیں پاکستانی ریئلٹی شو ’تماشا‘ میں شرکت کی کئی بار دعوت دی گئی، لیکن وہ اس شو کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے اس لیے انکار کردیا۔

ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس شو میں جائیں تو ان کے ساتھ شریک دیگر شرکا بھی سینئر فنکار ہونے چاہئیں جن کا کوئی نام یا کام ہو لیکن ٹک ٹاکرز شامل نہ ہوں۔

انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں بھارتی ریئلٹی شو ’بگ باس‘ سے بھی کئی بار آفر ہوئی۔

اداکار کا کہنا تھا کہ بگ باس انتظامیہ نے انہیں ہر طرح کا کام کرنے اور ہر چیز کھانے کی اجازت دی تھی اور یہاں تک کہ وہ دبئی تک ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے، لیکن انہوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔

شکیل صدیقی کے مطابق انہوں نے انکار اس وجہ سے کیا کہ اگر وہ اس شو کا حصہ بنتے تو وہاں وہ واحد پاکستانی ہوتے، جب کہ باقی تمام بھارتی، جس سے ریئلٹی شو میں تنازع اور جھگڑا شروع ہو سکتا تھا، اس پر انہیں جواب ملا کہ بگ باس انتظامیہ چاہتی بھی یہی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ بگ باس والوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ دو ماہ تک شو میں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور معاوضہ بھی اچھا دیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود یہ آفر مسترد کردی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

2

یروشلم کی سرنگ سے ملنے والا قیمتی قدیم پتھر اسرائیل کو نہیں دیں گے، صدر اردوان

3

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

4

’پاک-سعودیہ دفاعی معاہدے نے مشرق وسطیٰ کی سلامتی میں ایٹمی تحفظ کو شامل کر دیا‘

5

متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ ایک بار پھر پاک-بھارت میچ کے ریفری تعینات

6

امریکی صدر کا ’بگرام ایئربیس‘ دوبارہ حاصل کرنے کا منصوبہ، چین کا سخت ردِعمل

7

امید ہے سعودی عرب باہمی مفادات اور حساسیت کو مدنظر رکھے گا، بھارت

8

ہوٹل میں قیام کے دوران ان دیکھی قوت میرے بال کھینچتی رہی، مدیحہ نقوی

کارٹون

کارٹون : 21 ستمبر 2025
کارٹون : 20 ستمبر 2025