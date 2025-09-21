  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 35.9°C
  • ISB: Clear 30.3°C
مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے بغیر دنیا کا امن ادھورا ہے، صدر پاکستان

ویب ڈیسک شائع September 21, 2025 اپ ڈیٹ September 21, 2025 03:32pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم امن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ دنیا آج علاقائی وعالمی امن میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتی ہے جب کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی دہائیوں سے جاری محرومیاں عالمی ضمیر کو جھنجوڑ رہی ہیں، ان خطوں میں حقِ خودارادیت کے بغیر دنیا کا امن ادھورا ہے۔

ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان (اے پی پی) کے مطابق صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم امن پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج جب دنیا میں قانون کی حکمرانی اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے درمیان ایک معرکہ جاری ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نہ صرف تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے بلکہ عالمی اور علاقائی استحکام میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی متحارب قوتوں کے ساتھ بھی پاکستان کے متوازن تعلقات ہیں۔

مزید کہا کہ دنیا اب پاکستان کو مسائل کے حل میں ایک شریکِ کار کے طور پر جانتی ہے۔ دنیا آج علاقائی اور عالمی امن میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتی نظر آتی ہے۔

صدرِ مملکت آصف علی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت نے ہمیشہ عالمی امن اور انصاف کے لیے بھرپور آواز بلند کی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ترقی پذیر ممالک کے حقوق اور عالمی امن کے لیے جرات مندانہ مؤقف اپنایا، جبکہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے دنیا بھر میں امن، جمہوریت، خواتین کے حقوق اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔

انہوں نے کہا کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی دہائیوں سے جاری محرومیاں عالمی ضمیر کو جھنجوڑ رہی ہیں، ان خطوں میں حقِ خودارادیت کے بغیر دنیا کا امن ادھورا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے ہمیشہ عالمی امن کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اقوام متحدہ کے امن مشنز میں ہماری طویل خدمات، قدرتی آفات اور تنازعات سے متاثرہ ممالک کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد فراہم کرنا اور عالمی سطح پر مکالمے اور تعاون کی حمایت ہمارے اسی عزم کا حصہ ہیں۔

صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ امن، برداشت، رواداری اور مکالمے کی اقدار کو اپنا کر انہیں آگے بڑھائیں اور دنیا کو ایک زیادہ محفوظ اور انصاف پر مبنی مستقبل کی طرف لے جائیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ اس عالمی دن پر میں عالمی برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ ہتھیاروں اور محاذ آرائی کے بجائے مکالمے، تعاون اور ترقی کو ترجیح دیں۔

