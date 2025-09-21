  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 35.9°C
  • ISB: Clear 30.3°C
پاک-سعودی معاہدے کے بعد گریٹر اسرائیل کا منصوبہ خاک میں مل گیا، طاہر اشرفی

ویب ڈیسکشائع 21 ستمبر 2025 04:47pm
— فائل فوٹو: پی ٹی وی
— فائل فوٹو: پی ٹی وی

پاکستان علما کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ خاک میں مل گیا ہے ، کل کئی ممالک آزاد فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔

لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ آج عالمی یوم امن ہے اور پاک-سعودی عرب معاہدہ پورے عالم میں امن کا ضامن بنے گا جب کہ بہت سارے اسلامی و عرب ممالک پاکستانی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدہ سے سب سے پہلے گریٹر اسرائیل کا خواب زمیں بوس ہوگیا ہے، قطر کے بعد دنیائے اسلام سوچ رہی اپنے فیصلہ خود کرنے ہیں۔

چیئرمین پاکستان علما کونسل نے کہا کہ کل کئی ممالک آزاد فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جو بار بار پاکستان کا نام لیتا تھا، پاک - سعودی دفاعی معاہدے کے بعد اسے سانپ سونگھ گیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم افغانستان کو روس سے آزادی دلا سکتے ہیں تو اپنے دفاع کی بھی جنگ لڑ سکتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ افغان بھائیوں کے لیے پاکستان نے بے شمار قربانیاں د یں اگر اس سرزمین سے کوئی ہمارے لوگوں کو شہید کرتا ہے تو کیا جائز ہے، کبھی کسی پاکستانی نے افغانستان میں کسی کا خون بہایا ہو تو دکھاؤ۔

حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط ملک ہے، معرکہ حق میں پاک افواج نے بھارت کو شکست دی جب کہ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف سیسہ پلائی دیوارکی مانند کھڑی ہے۔

