امریکا سے تجارتی کشیدگی: نریندر مودی کی عوام سے ملکی مصنوعات استعمال کرنے کی اپیل
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے کہا ہے کہ وہ غیرملکی مصنوعات کا استعمال کریں اور مقامی مصنوعات استعمال کریں، انہوں نے یہ بات ایسے وقت کہی ہے جب بھارت کے امریکا کے تجارتی تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں۔
عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ غیر ملکی مصنوعات کا استعمال ترک کریں اور اس کے بجائے مقامی مصنوعات استعمال کریں، تاکہ خود انحصاری کی مہم کو فروغ دیا جا سکے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی درآمدی اشیا پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کے بعد، مودی ’ سودیشی’ یا بھارت میں بنی ہوئی اشیا کے استعمال پر زور دے رہے ہیں۔ ان کے حامیوں نے امریکی برانڈز کا بائیکاٹ کرنے کی مہمات شروع کر دی ہیں، جن میں میکڈونلڈز، پیپسی اور ایپل جیسی بھارت میں مقبول کمپنیاں شامل ہیں۔
نریندر مودی نے قوم سے خطاب میں کہا:’ بہت سی مصنوعات جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں غیر ملکی ہیں، ہمیں اس کا پتا نہیں ہوتا … ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو گا۔’
انہوں نے مزید کہا: ’ ہمیں وہی مصنوعات خریدنی چاہییں جو بھارت میں بنی ہوں،’ تاہم انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا۔
بھارت کی 1.4 ارب کی آبادی امریکی مصنوعات کے لیے ایک بڑی منڈی ہے، جو اکثر امریکی آن لائن ریٹیلر ایمیزون سے خریدی جاتی ہیں۔ برسوں میں امریکی برانڈز کی پہنچ چھوٹے شہروں تک بھی ہوچکی ہے۔
بھارتی وزیراعظم نے دکانداروں سے بھی کہا کہ وہ بھارت میں بنی مصنوعات فروخت کرنے پر توجہ دیں، ان کا مؤقف تھا کہ اس سے ملک کی معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔
گزشتہ چند ہفتوں میں کئی کمپنیوں نے مقامی مصنوعات کی تشہیر میں اضافہ کر دیا ہے۔
بھارت کے وزیرِ تجارت پیوش گوئل جلد ہی واشنگٹن کا دورہ کریں گے تاکہ تجارتی مذاکرات میں شریک ہو سکیں، یہ دورہ دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کے دوران ہو گا۔