  • KHI: Partly Cloudy 29.5°C
  • LHR: Sunny 35.2°C
  • ISB: Sunny 30.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.5°C
  • LHR: Sunny 35.2°C
  • ISB: Sunny 30.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: جعلی فیس بک اکاؤنٹس بناکر خاتون کو بلیک میل کرنے والے ملزم کو 6 سال قید

سُمیر عبداللہ شائع September 22, 2025 اپ ڈیٹ September 22, 2025 11:01am
شکایت کنندہ کی ملزم کے ساتھ دوستی تھی، جو اس کے نامناسب رویے کے باعث ختم ہو گئی تھی — فائل فوٹو: رائٹرز
شکایت کنندہ کی ملزم کے ساتھ دوستی تھی، جو اس کے نامناسب رویے کے باعث ختم ہو گئی تھی — فائل فوٹو: رائٹرز

کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے اپنی خاتون دوست کے نام سے جعلی فیس بک اکاؤنٹس بناکر ان کی نامناسب تصاویر شیئر کرکے انہیں بلیک میل کرنے کا الزام ثابت ہونے پر ملزم کو 6 سال قید کی سزا سنا دی، خاتون نے اس کی منگنی کی تجویز مسترد کر دی تھی۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی یُسریٰ اشفاق نے عبداللہ سلیم کو پریوینشن الیکٹرانک کرائمز ایکٹ (پیکا) 2016 کی دفعات 20، 21 اور 24 کے تحت قصوروار قرار دیا اور ہر جرم پر 2 سال قید کی سزا دی۔

عدالت نے قرار دیا کہ یہ واضح ہے کہ استغاثہ نے ملزم کے خلاف الزام کو کامیابی کے ساتھ ثابت کیا ہے، استغاثہ نے یہ دکھایا ہے کہ ملزم نے شکایت کنندہ اور اس کے خاندان کی عزت کو مجروح کیا، شکایت کنندہ کی ذات، اس کی ویڈیوز اس کی اجازت کے بغیر دکھائیں اور انہیں عوام کے سامنے جاری کیا۔

ملزم کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے عدالت نے نوٹ کیا کہ شواہد اس کی جھنجلاہٹ اور ناراضی کو ظاہر کرتے ہیں، جو منگنی کی تجویز کو اس کے غصے کے مسائل کی وجہ سے مسترد کرنے پر پیدا ہوئی تھی۔

عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ملزم نے شکایت کنندہ کو دھمکیاں دیں، اور جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر اور ان کے ذریعے اس کی تصاویر شیئر کر کے انتقام لینے اور اس کی عزت و ساکھ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اسے ہراساں کرنا شروع کیا۔

ریاستی پراسیکیوٹر شیراز راجپر کے مطابق شکایت کنندہ نے اپنی گواہی میں کہا کہ اس کی ملزم کے ساتھ دوستی تھی، جو اس کے نامناسب رویے کے باعث ختم ہو گئی تھی، بعد میں ملزم نے شکایت کنندہ کے نام سے جعلی فیس بک اکاؤنٹس بنائے اور اس کی ذاتی تصاویر شیئر کر کے اسے اور اس کے خاندان کو بلیک میل کرنا شروع کیا۔

پراسیکیوٹر نے مزید کہا کہ شکایت کنندہ نے بیان دیا کہ ملزم نے یہ اعتراف کیا کہ وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے اور اس نے اسے دھمکی دی کہ وہ کبھی کسی اور سے شادی نہیں کر پائے گی، یہاں تک کہ یہ کہا کہ وہ اسے خودکشی پر مجبور کرے گا۔

مقدمے کی سماعت کے دوران پراسیکیوٹر شیراز راجپر نے دلیل دی کہ شکایت کنندہ کی گواہی تصدیقی رپورٹ، اسکرین شاٹس، آئی پی لاگز، واٹس ایپ ریکارڈز اور تفصیلی فرانزک رپورٹ سے ثابت ہوتی ہے۔

مزید یہ کہ تحقیقات کے مرحلے میں ملزم نے اپنا فون تفتیش کاروں کے حوالے کیا اور فرانزک جانچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جعلی اکاؤنٹس اور ترسیلات ملزم کے نمبر اور آئی پی ایڈریس سے منسلک تھے۔

دوسری طرف، ملزم نے الزامات سے انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ اسے شکایت کنندہ نے جھوٹ بول کر پھنسایا ہے، تاہم، عدالت نے اس دفاعی مؤقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی فریق اپنے دعوؤں کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔

یہ مقدمہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) کے سائبر کرائم سیل میں پیکا کی دفعات 20، 21 اور 24 کے تحت درج کیا گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

2

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

3

یروشلم کی سرنگ سے ملنے والا قیمتی قدیم پتھر اسرائیل کو نہیں دیں گے، صدر اردوان

4

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

5

ٹرمپ کی بگرام ایئربیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی

6

’پاک-سعودیہ دفاعی معاہدے نے مشرق وسطیٰ کی سلامتی میں ایٹمی تحفظ کو شامل کر دیا‘

7

متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ ایک بار پھر پاک-بھارت میچ کے ریفری تعینات

8

امریکی صدر کا ’بگرام ایئربیس‘ دوبارہ حاصل کرنے کا منصوبہ، چین کا سخت ردِعمل

کارٹون

کارٹون : 22 ستمبر 2025
کارٹون : 21 ستمبر 2025