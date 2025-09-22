برطانیہ کا دنیا کے صف اول کے ماہرین کیلئے ویزا فیس ختم کرنے کی تجاویز پر غور
فنانشل ٹائمز نے پیر کے روز رپورٹ کیا ہے کہ برطانوی وزیرِاعظم کیئر اسٹارمر اس وقت ویزا فیس ختم کرنے کی تجاویز پر غور کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے صفِ اول کے ماہرین کو برطانیہ لایا جا سکے، یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکا نے امیگریشن پر سخت مؤقف اختیار کیا ہے۔
برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کی رپورٹ کے مطابق کیئر اسٹارمر کی گلوبل ٹیلنٹ ٹاسک فورس ایسے خیالات پر کام کر رہی ہے، جن کے ذریعے دنیا کے بہترین سائنس دانوں، ماہرینِ تعلیم اور ڈیجیٹل ماہرین کو برطانیہ کی جانب راغب کیا جا سکے، تاکہ معاشی ترقی کو فروغ دیا جائے۔
رپورٹ میں ان لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ اور وزارت خزانہ کے مابین جاری ان مذاکرات سے باخبر ہیں۔
ایک عہدیدار نے اخبار کو بتایا کہ ویزا فیس کو صفر تک کم کرنے کا منصوبہ ان افراد کے لیے ہے جو دنیا کی 5 بہترین جامعات میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا جنہوں نے باوقار انعامات جیتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق یہ اصلاحات وزیر اعظم کی رہائش گاہ (ٹین) اور وزار تخزانہ کے درمیان اُس وقت زیرِ بحث آئیں، جب ٹرمپ انتظامیہ نے اتوار سے نئی ایچ ون بی ویزا درخواستوں پر ایک لاکھ ڈالر فیس عائد کرنے کا فیصلہ کیا، جو امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔
برطانوی مذاکرات میں شامل ایک شخص نے کہا فنانشل ٹائمز کو بتایا کہ امریکا کے اس فیصلے نے اُن لوگوں کو مزید تقویت دی ہے، جو برطانیہ کے ہائی اینڈ ویزا نظام میں تبدیلی کے خواہاں ہیں، تاکہ 26 نومبر کے بجٹ سے قبل ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔
برطانیہ کے گلوبل ٹیلنٹ ویزا کی درخواست کی لاگت 766 پاؤنڈ (ایک ہزار 30 امریکی ڈالر) ہے، جب کہ شریکِ حیات اور بچے بھی اتنی ہی فیس ادا کرتے ہیں۔
وزارت خزانہ اور ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ نے ’رائٹرز‘ کی تبصرے کی درخواست کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔