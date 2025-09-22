سید نور کے بیٹے اور صائمہ نور کے درمیان ماں بیٹے کا رشتہ کیسے پروان چڑھا؟
ہدایتکار سید نور کے صاحبزادے شازل نے انکشاف کیا ہے کہ والدہ کے انتقال کے بعد ان کے اور صائمہ نور کے درمیان کس طرح ایک مضبوط اور خوبصورت ماں بیٹے کا رشتہ قائم ہوا۔
شازل نے حال ہی میں والد کے ہمراہ سینئر صحافی و یوٹیوبر عنبرین فاطمہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنی سوتیلی والدہ صائمہ نور کے ساتھ تعلق کے بارے میں کھل کر گفتگو کی۔
انہوں نے بتایا کہ جب ان کی والدہ رُخسانہ نور کا انتقال ہوا تو وہ بہت کم عمر تھے، ان کی بہنیں بیرون ملک آباد تھیں اسی لیے وہ والدہ کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد واپس چلی گئیں، جب کہ والد سید نور ہمیشہ شوٹنگز میں مصروف رہتے تھے، ایسے میں وہ بہت اکیلے رہ گئے تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایک دن انہیں ایک ایسے نمبر سے کال موصول ہوئی جو ان کے پاس محفوظ نہیں تھا، فون اٹھانے پر آگے سے پوچھا گیا کہ کیا کھانا کھایا ہے؟
شازل نے سوال کیا کہ آپ کون؟ تو چند لمحے کی خاموشی کے بعد جواب آیا کہ صائمہ، ان کے انکار پر صائمہ نور نے اصرار کیا کہ اگر انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو یا تو وہ ان کے گھر آجائیں یا وہ خود کھانا لے کر آجائیں گی۔
ان کے مطابق اس واقعے کے بعد سے وہ صائمہ نور کے پاس جانے لگے اور گھنٹوں اپنی والدہ کی یادوں پر بات کرتے، صائمہ نور ان کی تمام باتیں خاموشی سے سنتیں۔
شازل نے کہا کہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ باتیں صائمہ نور کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ اپنی سگی والدہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن صائمہ نور نے ہمیشہ اس رشتے کا احترام کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح دونوں کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ پروان چڑھا، صائمہ نور انہیں تسلی دیتی تھیں اور آج وہ ان کی بہترین سہیلی ہیں۔
شازل نے مزید بتایا کہ وہ صائمہ نور کو ’امّاں‘ کہتے ہیں، جب کہ اپنی سگی والدہ کو ’ماما‘ کہا کرتے تھے۔
واضح رہے کہ صائمہ نور ہدایتکار سید نور کی دوسری اہلیہ ہیں، جب کہ ان کی پہلی شادی مرحومہ رُخسانہ نور سے ہوئی تھی جن سے ان کے بچے بھی ہیں۔