  • KHI: Partly Cloudy 29.4°C
  • LHR: Clear 37.5°C
  • ISB: Sunny 32.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.4°C
  • LHR: Clear 37.5°C
  • ISB: Sunny 32.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ہانیہ عامر کی بنگلہ دیشی مداحوں سے ملاقات کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 22, 2025 اپ ڈیٹ September 22, 2025 01:10pm
— فوٹو: انسٹاگرام
— فوٹو: انسٹاگرام

مقبول اداکارہ ہانیہ عامر ان دنوں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکا میں موجود ہیں، جہاں وہ ایونٹس میں شرکت کے دوران اپنے مداحوں سے بھی مل رہی ہیں اور ان ملاقاتوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔

ہانیہ عامر ڈھاکا میں سنسلک کی برانڈ ایمبسیڈر کے طور پر مختلف ایونٹس میں حصہ لے رہی ہیں۔

سوشل میڈیا پر ان کی بنگلہ دیش کے مقامی مقامات پر فوٹو شوٹس اور مداحوں سے ملاقات کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جنہیں مداح بہت پسند کر رہے ہیں۔

انٹرنیٹ پر وائرل ایک ویڈیو میں ہانیہ عامر سے تقریب کے دوران سوال کیا گیا کہ وہ بولی وڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان اور بنگلہ دیشی ہیرو شکیب خان میں سے کسے پسند کرتی ہیں؟ اس پر انہوں نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ مداحوں کی طرف دیکھ کر جواب دیا کہ یہاں موجود زیادہ تر افراد شکیب خان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کا جواب بھی شکیب خان ہے۔

ان کے اس جواب پر تقریب میں موجود شرکا نے پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں۔

اسی طرح ان کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بنگالی زبان میں کہہ رہی ہیں ’راکن تومی دیکھتے شندُر‘، جس کا مطلب ہے ’راکن، تم خوبصورت ہو‘۔

تقریب کے دوران ہانیہ عامر نے ریمپ واک بھی کی جسے شائقین نے بے حد سراہا۔

اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنے فوٹو شوٹس کی جھلکیاں بھی شیئر کی ہیں، جن میں انہیں پھولوں والی فراک اور ماتھے پر بندی لگائے دیکھا جا سکتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

2

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

3

یروشلم کی سرنگ سے ملنے والا قیمتی قدیم پتھر اسرائیل کو نہیں دیں گے، صدر اردوان

4

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

5

ٹرمپ کی بگرام ایئربیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی

6

’پاک-سعودیہ دفاعی معاہدے نے مشرق وسطیٰ کی سلامتی میں ایٹمی تحفظ کو شامل کر دیا‘

7

متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ ایک بار پھر پاک-بھارت میچ کے ریفری تعینات

8

امریکی صدر کا ’بگرام ایئربیس‘ دوبارہ حاصل کرنے کا منصوبہ، چین کا سخت ردِعمل

کارٹون

کارٹون : 22 ستمبر 2025
کارٹون : 21 ستمبر 2025