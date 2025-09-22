  • KHI: Partly Cloudy 28.9°C
  • LHR: Clear 35.7°C
  • ISB: Clear 31.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.9°C
  • LHR: Clear 35.7°C
  • ISB: Clear 31.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حارث رؤف کے بھارتی شائقین کو 0-6 کے اشارے پر یاسر حسین کی تنقید

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 22, 2025 اپ ڈیٹ September 22, 2025 03:28pm
— اسکرین گریب
— اسکرین گریب

اداکار و ہدایتکار یاسر حسین نے فاسٹ باؤلر حارث رؤف کی بھارتی شائقین کو جواب دینے کے لیے کیے گئے 0-6 کے اشارے پر تنقید کی ہے۔

گزشتہ روز ایشیا کپ سپر 4 راؤنڈ کے دوسرے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دی، تاہم پاکستانی فاسٹ باؤلر حارث رؤف میچ کے دوران توجہ کا مرکز بنے رہے۔

میچ کے دوران حارث رؤف باؤنڈری پر فیلڈنگ کر رہے تھے، جب بھارتی تماشائی انہیں کوہلی کے نام کے نعرے لگا کر تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے جواب میں حارث رؤف نے مئی میں پاکستانی فضائیہ کی جانب سے بھارتی فضائیہ کے چھ طیارے گرائے جانے کا اشارہ ہاتھ سے دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

ویڈیو میں حارث رؤف نے پہلے انگلیوں سے 0-6 کا اشارہ دیا اور پھر ڈرامائی انداز میں ایک ہوائی جہاز کے پرواز کرنے اور تباہ ہونے کا تاثر بھی دیا۔

یہ اشارہ رواں سال مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے حالیہ تنازع کی طرف تھا، جس میں پاک فضائیہ نے چھ بھارتی طیارے بشمول فرانسیسی رافیل طیارہ تباہ کیا تھا۔

میچ میں شکست کے باوجود پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے فاسٹ باؤلر کے اس ردعمل کو سراہا، کیونکہ اس سے قبل ہونے والے میچ میں بھارتی ٹیم نے جیت پر پاکستان ٹیم سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔

تاہم، یاسر حسین نے حارث رؤف کے عمل پر تنقید کرتے ہوئے انسٹاگرام اسٹوری میں لکھا کہ ’بھائی جان، یہ پاکستان ایئر فورس کا کریڈٹ ہے، انہیں دے دو، آپ کا کام کرکٹ کھیلنا تھا، جو آپ سے ہو نہیں رہا‘۔

انہوں نے اسٹوری میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو مخاطب کرتے ہوئے تجویز دی کہ وہ ایک سال کے لیے کرکٹ میچز معطل کر دیں اور صرف کھلاڑیوں کی تربیت پر توجہ دیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

2

ٹرمپ کی بگرام ایئربیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی

3

مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت بیٹے سمیت اغوا کاروں کے ہاتھوں قتل

4

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

5

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

6

کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کیا، متعلقہ شخصیت پاکستان کی معروف ہستی ہیں، دعا ملک

7

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

8

یروشلم کی سرنگ سے ملنے والا قیمتی قدیم پتھر اسرائیل کو نہیں دیں گے، صدر اردوان

کارٹون

کارٹون : 22 ستمبر 2025
کارٹون : 21 ستمبر 2025