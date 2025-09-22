ضلع کرک میں کان کنی پر 60 روز کی پابندی عائد، دفعہ 144 نافذ
خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع کرک میں غیر قانونی کان کنی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو پانے کے لیے کاکن کنی پر 60 روزہ پابندی عائد کر دی، اس سلسلے میں محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے افراد اور اداروں کو کان کنی یا سونے کی تلاش سے روک دیا ہے۔
سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق سرکاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد عوام کی جان و مال اور ماحول کا تحفظ ہے۔
حکام نے نشاندہی کی کہ غیر قانونی کان کنی نہ صرف شدید ماحولیاتی نقصان پہنچاتی ہے بلکہ امن و امان کی صورتحال بھی خراب کرتی ہے اور بعض واقعات میں اسمگلنگ سے بھی جڑی ہوئی ہے۔
محکمہ داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 188 کے تحت سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، جس میں مشینری اور گاڑیوں کی ضبطگی، جرمانے اور قید یا دونوں سزائیں شامل ہو سکتی ہیں۔
حکام نے واضح کیا کہ یہ اقدام صوبے کے معدنی وسائل کو غیر قانونی عناصر سے بچانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔