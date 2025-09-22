بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ پنجاب میں سیلاب سے تباہی کو محدود کیا جاسکتا تھا، شرجیل میمن

  • KHI: Partly Cloudy 28.9°C
ویب ڈیسک شائع September 22, 2025 اپ ڈیٹ September 22, 2025 05:50pm
سندھ کے سینیئر وزیر اور وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کا دائرہ محدود کیا جاسکتا تھا مگر ناتجربہ کاری کی وجہ سے زیادہ تباہی ہوئی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پوسٹ کے مطابق سینیئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن نے حکومت پنجاب کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اگر پنجاب میں سیلاب پر کوئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنے تو پتا چل جائے گا کہ پنجاب میں تباہی اس سے کم ہوسکتی تھی۔

انہوں نے کہا کہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے پنجاب میں سیلاب سے تباہی کا دائرہ وسیع ہوا، اگر اچھی منصوبہ بندی کی جاتی تو اتنی تباہی سے بچا جاسکتا تھا۔

شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سندھ میں محکمہ آبپاشی نے اچھی منصوبہ بندی کی، وزیراعلیٰ مراد علی شاہ خود ہر چیز کو مانیٹر کر رہے تھے، مانیٹرنگ سیلز بنائے گئے، ( ہر محکمے سے ) ایک ایک نمائندہ وہاں موجود ہے، اور آج بھی مانیٹرنگ سیلز قائم ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سو فیصد (تباہی سے) بچ گئے، میں بھی کوئی غلط بات نہیں کروں گا، پنجاب میں پانی زیادہ آیا تھا، تاہم اگر بہتر منصوبہ کی جاتی اور محکمہ آبپاشی کی رہنمائی کی جاتی تو تباہی کو محدود کیا جاسکتا تھا۔

