جنوبی افریقہ کیخلاف نشرا سندھو کی 6 وکٹیں، مہمان ٹیم 115 پر ڈھیر

اسپورٹس ڈیسکشائع 22 ستمبر 2025 06:45pm
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

قومی ویمنز ٹیم کی لیفٹ آرم اسپنر نشرا سندھو کی شاندار بولنگ کے باعث پاکستان نے ویمنز ورلڈ کپ سے قبل تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں جنوبی افریقہ کو محض 115 رنز پر ڈھیر کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق لیفٹ آرم اسپنر نشرا سندھو نے اپنے کیریئر کی بہترین بولنگ کرتے ہوئے 26 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کیں، جس کے نتیجے میں پروٹیز ٹیم قذافی اسٹیڈیم لاہور میں صرف 26 اوورز میں آل آؤٹ ہوگئی۔

جنوبی افریقہ نے اپنے گزشتہ میچ کی بہترین کھلاڑی تزمین برِٹس کو آرام دیا، جنہوں نے جمعہ کے میچ میں ناقابلِ شکست 171 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی۔

پروٹیز کپتان لورا وولواڈٹ نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، ایمن فاطمہ نے گرین شرٹس کی جانب سے ڈیبیو کیا، جب کہ آل راؤنڈر سیدہ عروب شاہ ٹیم میں واپس آئیں۔

جمعہ کو کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میں ویمنز ٹیم 313 رنز کے ہدف کے تعاقب کے لیے پرعزم تھی لیکن انہیں 25 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

اس میچ میں سدرہ امین کی شاندار بیٹنگ نے پاکستان کو قریب پہنچایا، وہ مسلسل 2 سنچریاں بنانے والی پہلی پاکستانی بیٹر بنیں، تاہم ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت مقرر کردہ 313 رنز کا ہدف آخرکار بہت بھاری ثابت ہوا۔

پہلی اننگز میں پروٹیز بلے بازوں کی شاندار بیٹنگ کے بعد سدرہ نے ایک اور لاجواب سنچری اسکور کر کے امید دلائی، مگر وہ ہدف کے قریب پہنچ کر بھی کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔

سیریز کے پہلے ون ڈے میں پروٹیز نے پاکستان کو آسانی سے شکست دی تھی، 256 رنز کا ہدف صرف 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا تھا۔

