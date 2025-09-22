  • KHI: Partly Cloudy 27°C
  • LHR: Clear 29.8°C
  • ISB: Clear 24.6°C
  • KHI: Partly Cloudy 27°C
  • LHR: Clear 29.8°C
  • ISB: Clear 24.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ٹرمپ ٹک ٹاک ڈیل کو قانونی قرار دینے کے حکم نامے پر دستخط کریں گے، وائٹ ہاؤس

ویب ڈیسک شائع September 22, 2025 اپ ڈیٹ September 22, 2025 08:36pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے کے آخر میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے جس میں یہ قرار دیا جائے گا کہ ٹک ٹاک کے امریکی آپریشنز کو اس کے چینی مالک بائٹ ڈانس سے الگ کرنے کا معاہدہ 2024 کے قانون میں طے کردہ تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔

غیر ملکی خبررساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے صحافیوں کو ایک کانفرنس کال میں بتایا کہ واشنگٹن کو یقین ہے کہ چین نے اس معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ اس معاہدے کی تفصیلات پر بیجنگ کے ساتھ مزید بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم دونوں فریقین کی جانب سے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے اضافی دستاویزات درکار ہیں۔

ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ 170 ملین امریکی صارفین رکھنے والی اس شارٹ ویڈیو ایپ پر پابندی نہ لگے کیونکہ کانگریس نے ایک قانون پاس کیا تھا۔

ٹک ٹاک پر امریکا میں پابندی کا قانون گزشتہ سال منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت ٹک ٹاک کو 20 جنوری 2025 تک اپنی ملکیت امریکی ہاتھوں میں منتقل کرنا تھی۔

قانون کے مطابق ٹک ٹاک اپنی چینی ملکیت سے الگ ہو کیونکہ قانون سازوں اور انٹیلی جنس حکام کا کہنا ہے کہ چینی حکومت اس ایپ کے ذریعے امریکی صارفین کا حساس ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے یا پروپیگنڈا پھیلا سکتی ہے۔

ٹک ٹاک نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے ڈیٹا کی حفاظت کے اقدامات کیے ہیں۔

ٹرمپ نے اس قانون پر عملدرآمد کو دسمبر کے وسط تک مؤخر کر دیا ہے تاکہ ٹک ٹاک کے امریکی اثاثوں کو عالمی پلیٹ فارم سے الگ کرنے، امریکی سرمایہ کاروں کو شامل کرنے اور یہ یقینی بنانے کی کوشش کی جا سکے کہ نئی ملکیت 2024 کے قانون کے تحت درکار مکمل علیحدگی کے طور پر اہل ہو۔

گزشتہ ہفتے ٹک ٹاک پر معاہدے کی طرف پیش رفت دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان مہینوں سے جاری مذاکرات میں ایک پیش رفت تھی، جو ایک وسیع تجارتی جنگ کو کم کرنے کی کوشش ہے جس نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

2

ٹرمپ کی بگرام ایئربیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی

3

مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت بیٹے سمیت اغوا کاروں کے ہاتھوں قتل

4

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

5

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

6

کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کیا، متعلقہ شخصیت پاکستان کی معروف ہستی ہیں، دعا ملک

7

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

8

یروشلم کی سرنگ سے ملنے والا قیمتی قدیم پتھر اسرائیل کو نہیں دیں گے، صدر اردوان

کارٹون

کارٹون : 22 ستمبر 2025
کارٹون : 21 ستمبر 2025