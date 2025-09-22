وزیر ریلوے سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، پاک ریلوے کے ساتھ تعاون میں دلچسپی کا اظہار
وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی اے بیکر نے ملاقات کی جس میں شراکت داری، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں نیٹلی اے بیکر کو پاکستان ریلوے کے ذریعے علاقائی روابط کے فروغ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا کہ شراکت داری، نئی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرے گی۔
امریکی ناظم الامور نے پاکستان ریلوے کی اسٹریٹجک اہمیت پر اتفاق کیا اور پاکستان ریلوے کے ساتھ تعاون میں دلچسپی ظاہر کی۔
وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا کہ ریلوے شعبے میں شراکت داری سے دوطرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔
امریکی ناظم الامور کا کہنا تھا کہ ریلوے کی کامیابی سے ملکی معیشت کو بھی تقویت ملے گی۔
وزیر ریلوے نے نیٹلی اے بیکر کو بتایا کہ پاکستان ریلوے میں تمام ترقیاتی اقدامات وزیراعظم کے وژن کے تحت کیے جا رہے ہیں، پاکستان ریلوے میں جدید ڈیجیٹائزیشن کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ریلوے اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے ساتھ معاہدے طے پا گئے ہیں، ریلوے اسٹیشنز کی صفائی ستھرائی کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے،بڑے اسٹیشنز پر ایگزیکٹو سی آئی پی لائونجز اور جدید ویٹنگ ایریاز، ایسکلیٹر، جدید مانیٹرنگ سسٹم قائم کیے جا رہے ہیں۔
وفاقی وزیر ریلوے نے مزید بتایا کہ 40 بڑے ریلوے اسٹیشنز پر مسافروں کے لیے مفت وائی فائی کی سہولت دی جا رہی ہے۔
امریکی ناظم الامور نیٹلی اے بیکر نے پاکستان ریلوے کی اصلاحاتی کوششوں کو سراہا۔