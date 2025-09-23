پارلیمنٹ کی فوجی مقدمات میں اپیل کے حق کو شامل کرنے کی درخواست
جسٹس امین الدین خان نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں شہری عدالت میں اپیل کا حق شامل نہ ہونا آئینی طور پر ایک بڑی کمی ہے، لہٰذا پارلیمنٹ کو چاہیے کہ 45 دن کے اندر اس حق کو قانون کا حصہ بنائے۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق جسٹس امین الدین خان نے کہا ہے کہ اگرچہ پاکستان آرمی ایکٹ (پی اے اے) 1952 کے تحت قانونی کارروائی کا فریم ورک ضروری قانونی تحفظات فراہم کرتا ہے، لیکن شہری عدالت میں آزاد اپیل کے حق کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس کا شہریوں پر اطلاق آئینی طور پر نامکمل ہے۔
انہوں نے یہ بات 68 صفحات کے فیصلے میں کہی، جس میں 7 مئی کے چھوٹے حکم کو جواز فراہم کیا گیا، جو 38 اندرونی عدالت کی اپیلوں کے سلسلے سے متعلق تھا، جنہوں نے 23 اکتوبر 2023 کے شہریوں کے فوجی مقدمات کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔
جسٹس امین الدین خان نے وضاحت کی کہ یہ خامی قانون سازی مداخلت کا تقاضا کرتی ہے اور پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ 45 دن کے اندر ضروری اقدامات کرے۔
ان کے مطابق آئینی بینچ نے اس معاملے کو مناسب ترامیم کے نفاذ کے لیے پارلیمنٹ کے سپرد کیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ ادارتی احترام کو مناسب اہمیت دی جائے گی۔
تاہم، انہوں نے دوبارہ کہا کہ 45 دن کے اندر ضروری ترامیم یا مناسب قانون سازی کی جائے تاکہ فوجی عدالت یا کورٹ مارشل کے تحت دی گئی سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کا حق فراہم کیا جا سکے۔
جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ منصفانہ مقدمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فورم منصفانہ، غیرجانبدار اور شفاف قواعد کے مطابق ہو اور موجودہ سیاق و سباق میں پی اے اے آئینی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جب پی اے اے کے تحت مقدمات کے انعقاد میں قانونی حدود اور عملی حفاظتی اقدامات کو مدنظر رکھا جائے تو یہ منصفانہ مقدمے کے معیار کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
7 مئی کو سات ججوں پر مشتمل آئینی بینچ نے پانچ کے اکثریتی ووٹ سے پاکستان آرمی ایکٹ کی اہم شقیں بحال کیں، جن کے تحت شہریوں کو 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر ہونے والے آگ لگانے کے واقعات میں ملوث ہونے پر سزا دی گئی تھی۔
حکم میں 23 اکتوبر کے فیصلے کو بھی معطل کیا گیا اور پی اے اے کی شقیں 2(1)(ڈی)(i) اور (ii) اور 59(4) بحال کی گئیں، ان شقوں کو پانچ ججوں کی بینچ نے اکتوبر 2023 میں چار کے اکثریتی ووٹ سے کالعدم قرار دیا تھا۔
‘ریڈنگ ڈاؤن’ کا طریقہ کار
جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ 23 اکتوبر کے فیصلے میں استعمال کیا گیا ‘ریڈنگ ڈاؤن’ طریقہ نامناسب تھا۔
انہوں نے وضاحت کی کہ یہ اصول قانونی حدود کے اندر قوانین کی آئینی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن صاف آئینی شقوں میں شرائط یا پابندیاں ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
23 اکتوبر کے حکم میں ‘ریڈنگ ڈاؤن’ کا استعمال آرٹیکل 8(3)(اے) کے صاف متن کو اوور رائڈ کرنے کے لیے کیا گیا، جس سے عدالتی ترجیح کو آئینی حکم کی جگہ دی گئی۔
جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اس طریقہ کار نے جائز تشریح کی حد کو پار کر دیا اور آئینی ترمیم کے دائرہ میں داخل ہو گیا۔
انہوں نے زور دیا کہ عدالتی کام تشریح کرنا ہے، قانون سازی نہیں۔
آرٹیکل 8(3)(اے) ایک خود مختار آئینی شق ہے، یہ واضح طور پر فوجی قوانین کو بنیادی حقوق کے دائرہ کار سے مستثنیٰ کرتا ہے تاکہ فوجی نظم و ضبط اور فرائض کی انجام دہی کے لیے قوانین نافذ کیے جا سکیں۔
جسٹس امین الدین خان کے مطابق آرٹیکل 8(5) کو یہاں متعارف کروانا نظریاتی طور پر اور متن کے لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ یہ ہنگامی اختیارات میں حقوق کی معطلی سے متعلق ہے اور آرٹیکل 8(3)(اے) کی مستقل ساختی استثنا کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا۔
آرٹیکل 245 مزید فوج کو پاکستان کے دفاع اور سول اتھارٹی کی معاونت میں کارروائی کا اختیار دیتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئین فوجی کمانڈ اور مخصوص قانونی عمل کے تحت آپریشن اور نظم و ضبط کے دائرہ کار کا تصور کرتا ہے۔
جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ فوجی عدالتوں کی جانب سے شہریوں پر فیصلہ سازی آئینی طاقتوں کے الگ ہونے کے اصول کی خلاف ورزی نہیں کرتی، آرٹیکل 175(3) فوجی عدالتوں کی قانونی حدود میں موجودگی یا کارروائی سے متاثر نہیں ہوتا۔
اضافی نوٹ
ادھر جسٹس محمد علی مظہر نے اضافی نوٹ میں کہا کہ شہریوں کو صرف مخصوص جرائم کے لیے پی اے اے کی شق 2(ڈی)(i) اور (ii) کے تحت مقدمات میں لانا کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔
پی اے اے کی یہ شقیں کئی دہائیوں سے متصل اپیلوں کے ساتھ موجود ہیں اور سابقہ پارلیمنٹس اور سپریم کورٹ کی خاموش منظوری حاصل کر چکی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ سوال 9 مئی 2023 کے واقعات کے بعد اس وقت سامنے آیا، جب پی اے اے کے تحت شہریوں کے مقدمات کو عوامی اور سیاسی توجہ ملی۔
اس پس منظر میں یہ پوچھنا ضروری ہے کہ آیا قانون خود کمزور ہے، یا موجودہ صورتحال کی فوری ضرورت نے عدالتی نظرثانی کو جنم دیا جو دہائیوں کی تسلیم شدہ قبولیت کے برعکس ہے۔