  • KHI: Cloudy 29.3°C
  • LHR: Sunny 33.9°C
  • ISB: Sunny 30.5°C
  • KHI: Cloudy 29.3°C
  • LHR: Sunny 33.9°C
  • ISB: Sunny 30.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سبی: قبائلی تصادم کے دوران فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی

علی جان منگیشائع 23 ستمبر 2025 10:14am
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

سِبی شہر میں مسلح جھڑپ میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوگئے، پولیس نے واقعے کو قبائلی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں قبائل کے مسلح افراد نے جیل روڈ کے علاقے میں ایک دوسرے پر خودکار اسلحے سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 قبائلی موقع پر جاں بحق جبکہ 2 دیگر زخمی ہوگئے۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے اور لاشوں و زخمیوں کو ضلعی اسپتال منتقل کیا۔

ایس ایس پی سِبی اختر نواز نے بتایا کہ جھڑپ کی وجہ قبائلی دشمنی تھی، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کردی ہیں جبکہ مزید جھڑپوں کی روک تھام کے لیے اضافی پولیس نفری سِبی میں تعینات کردی گئی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

2

ٹرمپ کی بگرام ایئربیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی

3

مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت بیٹے سمیت اغوا کاروں کے ہاتھوں قتل

4

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

5

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

6

کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کیا، متعلقہ شخصیت پاکستان کی معروف ہستی ہیں، دعا ملک

7

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

8

یروشلم کی سرنگ سے ملنے والا قیمتی قدیم پتھر اسرائیل کو نہیں دیں گے، صدر اردوان

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025