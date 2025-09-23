  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 37.4°C
  • ISB: Sunny 33.5°C
عالمی بینک نے ریاض میں نیا علاقائی مرکز قائم کر دیا

ڈان اخبارشائع 23 ستمبر 2025 11:35am
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

عالمی بینک نے ریاض میں ایک نیا علاقائی مرکز قائم کر دیا ہے، جو مشرقِ وسطیٰ، شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان (ایم ای این اے اے پی، میناپ) خطے کو خدمات فراہم کرے گا۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق ریاض میں قائم کیا جانے والا نیا مرکز عالمی بینک کی قیادت کو ملک کی ٹیموں، مؤکلوں اور علاقائی شراکت داروں کے قریب لائے گا۔

میناپ کے علاقائی نائب صدر اور علاقائی پریکٹس ڈائریکٹرز ریاض منتقل ہو گئے ہیں، جو عالمی بینک کے عملی ڈھانچے کے ایک نئے باب کی نشاندہی کرتا ہے۔

ریاض حب عالمی بینک گروپ کے خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے علاقائی دفتر کے ساتھ واقع ہوگا۔

مشرقِ وسطیٰ، شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان کے لیے عالمی بینک کے نائب صدر عثمان دیون نے کہا کہ ریاض نہ صرف خطے کی تبدیلی کا دروازہ ہے، بلکہ عالمی سطح پر علم کے تبادلے اور پالیسی جدت کے لیے ایک طاقتور پلیٹ فارم بھی ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ منتقلی سعودی قومی دن کے موقع پر عمل میں آنا خاص طور پر معنی خیز ہے، جو مملکت کی تبدیلی اور ترقیاتی علم کے عالمی مرکز کے طور پر اس کے بڑھتے ہوئے کردار کا جشن مناتا ہے۔

