بلوچستان: ڈاکو ملتان کے 2 جیولرز سے 25 کروڑ مالیت کا ساڑھے 7 کلو سونا چھین کر فرار
بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ کے علاقے مسلم باغ کے قریب 3 گاڑیوں میں سوار نامعلوم مسلح افراد بس میں سوار ملتان کے 2 جیولرز سے ساڑھے 7 کلو سونا چھین کر فرار ہوگئے، واقعے کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔
لیویز ذرائع کے مطابق ملتان سے کوئٹہ آنے والی بس میں سوار پنجاب کے 2 سونار سونا لے کر جارہے تھے، مسلم باغ کے قریب 3 گاڑیوں میں سوار مسلح ملزمان نے بس کو روکا، مسافروں کو بیگ سمیت نیچے اتارا، 25 کروڑ کا سونا چھینا اور تمام مسافروں کو واپس بس میں بٹھا کر فرار ہوگئے۔
لیویز ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کی واردات کا شکار ہونے والے جیولرز نے حکام کو بتایا کہ وہ سونا کوئٹہ میں خریداروں تک پہنچانے کے لیے جار ہے تھے، کہ اس دوران یہ واردات پیش آئی۔
ملتان کے متاثرہ جیولرز کا کہنا ہے کہ چھینے گئے سونے کی مالیت 24 کروڑ 81 لاکھ روپے ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ متاثرہ جیولرز کی مدعیت میں واردات کا مقدمہ درج کرلیا گیا، اور ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کی جارہی ہے، تاکہ ملزمان کو کسی محفوظ مقام پر پہنچنے سے قبل ہی دھر لیا جائے۔