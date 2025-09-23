  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 37.4°C
  • ISB: Sunny 33.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 37.4°C
  • ISB: Sunny 33.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بلوچستان: ڈاکو ملتان کے 2 جیولرز سے 25 کروڑ مالیت کا ساڑھے 7 کلو سونا چھین کر فرار

عبداللہ زہری شائع September 23, 2025 اپ ڈیٹ September 23, 2025 12:27pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ کے علاقے مسلم باغ کے قریب 3 گاڑیوں میں سوار نامعلوم مسلح افراد بس میں سوار ملتان کے 2 جیولرز سے ساڑھے 7 کلو سونا چھین کر فرار ہوگئے، واقعے کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔

لیویز ذرائع کے مطابق ملتان سے کوئٹہ آنے والی بس میں سوار پنجاب کے 2 سونار سونا لے کر جارہے تھے، مسلم باغ کے قریب 3 گاڑیوں میں سوار مسلح ملزمان نے بس کو روکا، مسافروں کو بیگ سمیت نیچے اتارا، 25 کروڑ کا سونا چھینا اور تمام مسافروں کو واپس بس میں بٹھا کر فرار ہوگئے۔

لیویز ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کی واردات کا شکار ہونے والے جیولرز نے حکام کو بتایا کہ وہ سونا کوئٹہ میں خریداروں تک پہنچانے کے لیے جار ہے تھے، کہ اس دوران یہ واردات پیش آئی۔

ملتان کے متاثرہ جیولرز کا کہنا ہے کہ چھینے گئے سونے کی مالیت 24 کروڑ 81 لاکھ روپے ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ متاثرہ جیولرز کی مدعیت میں واردات کا مقدمہ درج کرلیا گیا، اور ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کی جارہی ہے، تاکہ ملزمان کو کسی محفوظ مقام پر پہنچنے سے قبل ہی دھر لیا جائے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

2

ٹرمپ کی بگرام ایئربیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی

3

مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت بیٹے سمیت اغوا کاروں کے ہاتھوں قتل

4

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

5

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

6

کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کیا، متعلقہ شخصیت پاکستان کی معروف ہستی ہیں، دعا ملک

7

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

8

یروشلم کی سرنگ سے ملنے والا قیمتی قدیم پتھر اسرائیل کو نہیں دیں گے، صدر اردوان

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025