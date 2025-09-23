  • KHI: Partly Cloudy 28°C
  • LHR: Clear 35.2°C
  • ISB: Clear 31.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 28°C
  • LHR: Clear 35.2°C
  • ISB: Clear 31.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عدالتی احکامات پر جامشورو میں بحریہ ٹاؤن کی غیر قانونی تعمیرات مسمار

ویب ڈیسک شائع September 23, 2025 اپ ڈیٹ September 23, 2025 03:54pm
—فائل فوٹو: بحریہ ٹاؤن
—فائل فوٹو: بحریہ ٹاؤن

عدالتی احکامات پر جامشورو میں بحریہ ٹاؤن کی غیر قانونی تعمیرات مسمار کردی گئیں۔

ڈان نیوز کے مطابق اینٹی انکروچمنٹ ٹریبونل حیدرآباد نے قرار دیا تھا کہ جامشورو کے دیہہ مول میں 893 ایکڑ اراضی پر بحریہ ٹاؤن کا قبضہ غیرقانونی ہے، متعلقہ زمین نجی ملکیت ہے، اور یہ پبلک پراپرٹی کے زمرے میں نہیں آتی۔

عدالتی احکامات پر جامشورو میں بحریہ ٹاؤن کی غیر قانونی تعمیرات مسمار کردی گئیں، یہ انہدامی کارروائی 20 اور 21 ستمبر کی رات عمل میں لائی گئی تھی۔

اینٹی انکروچمنٹ ٹریبونل حیدرآباد کے احکامات کے بعد ریونیو حکام کی ہدایت پر بحریہ ٹاؤن کے زیر قبضہ زمین پر انسدات تجاوزات کا آپریشن شروع کیا گیا تھا، آپریشن میں تمام غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔

بحریہ ٹاؤن کراچی نے بھی مبینہ طور پر غیرقانونی قبضے کی زمین پر ہاوسنگ یونٹس اور کثیرالمنزمہ عمارتیں تعمیر کی ہیں۔

واضح رہے کہ رواں سال مارچ میں قومی احتساب بیورو نے بحریہ ٹاؤن کراچی، لاہور، تخت پڑی، نیو مری گولف سٹی اور اسلام آباد میں کثیر المنزلہ رہائشی و کمرشل جائیدادوں کو سر بمہر کر دیا تھا۔

نیب نے ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف فراڈ کے زیر تفتیش مقدمات میں ایکشن لیا تھا اور، بحریہ ٹاؤن کے سیکڑوں اکاؤنٹس منجمد کرتے ہوئے درجنوں گاڑیاں بھی ضبط کرلی گئی تھیں۔

نیب حکام کا کہنا تھا کہ مخصوص عناصر ملک ریاض کے دبئی پروجیکٹ میں رقوم منتقل کر رہے ہیں، ملک ریاض کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے بھرپور کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

نیب نے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ اتھارٹی نے بطور قومی احتساب ادارہ اپنے مینڈیٹ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ایک بار پھر عوام کو آگاہ کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض احمد اور دیگر کے خلاف دھوکا دہی کے متعدد مقدمات اس وقت زیر تفتیش ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

7

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

8

سپریم کورٹ: رجسٹرار آفس نے اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججز کی درخواستیں اعتراضات لگاکر واپس کردیں

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025