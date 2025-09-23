  • KHI: Partly Cloudy 26.8°C
  • LHR: Clear 29.7°C
  • ISB: Clear 25.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.8°C
  • LHR: Clear 29.7°C
  • ISB: Clear 25.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

گیس بحران کے باعث پاور پلانٹس کی بندش، کے الیکٹرک کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط

ویب ڈیسک شائع September 23, 2025 اپ ڈیٹ September 23, 2025 06:54pm
— فائل فوٹو: کے الیکٹرک ویب سائٹ
— فائل فوٹو: کے الیکٹرک ویب سائٹ

کے الیکٹرک کی جانب سے گیس بحران کے باعث پاور پلانٹس کی بندش کے حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچیبج کو خط لکھا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق گیس بحران کے باعث کورنگی گیس ٹربائن پاور اسٹیشن اور سائٹ گیس ٹربائن پاور اسٹیشن کی مستقل بندش کے باعث کے الیکٹرک نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ دیا۔

کے الیکٹرک کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے دونوں پاور اسٹیشن کو بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔

خط میں کہا گیا کہ کے الیکٹرک دونوں پاور پلانٹس کی مستقل بندش پر نیپرا سے بھی رجوع کرے گی، پاور اسٹیشنز کی بندش سے بجلی کی ترسیل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

کے الیکٹرک کا کہنا تھا کہ بجلی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے 900 میگا واٹ کا بن قاسم پاور پلانٹ کو فعال کردیا گیا ہے جبکہ نیشنل گرڈ سے 2 ہزار میگا واٹ اضافی بجلی لینے کا بھی معاہدہ کیا گیا۔

کمپنی کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات شہریوں کو مزید قابل اعتماد اور ماحول دوست بجلی فراہم کرنے کی جانب اہم قدم ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

8

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025