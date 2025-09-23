  • KHI: Partly Cloudy 27°C
  • LHR: Clear 30.8°C
  • ISB: Clear 26.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 27°C
  • LHR: Clear 30.8°C
  • ISB: Clear 26.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان ہاکی فیڈریشن کو 2 ماہ میں الیکشن کرانے کی ہدایت

عمید علی شائع September 23, 2025 اپ ڈیٹ September 23, 2025 07:07pm
— فائل فوٹو : ڈان
— فائل فوٹو : ڈان

قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دو ماہ میں الیکشن کرانے کی ہدایت کردی۔

شیخ آفتاب کی کنوینر شپ میں قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس وزارت بین الصوبائی رابطہ میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں وزارت قانون، اٹارنی جنرل آفس کے نمائندوں نے شرکت کی، اجلاس میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی کی نامزدگی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لیا گیا۔

وزارت قانون، اٹارنی جنرل آفس نے طارق بگٹی کی تعیناتی کو درست قرار دے دیا جب کہ قائمہ کمیٹی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو فوری الیکشن کروانے کی ہدایت بھی کی۔

جس پر صدر ہاکی فیڈریشن طارق بگٹی نے دو ماہ میں ہاکی فیڈریشن الیکشن کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔

بعد ازاں، اجلاس میں ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ نے صدر ہاکی فیڈریشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نگران وزیراعظم نے طارق بگٹی کو فیڈریشن کا الیکشن اور آڈٹ کروانے کی ذمہ داری لگائی تھی، طارق بگٹی سے پوچھا جائے کہ انکے ذمہ جو کام تھا اس پر کتنا عمل ہوا ہے؟

انہوں نے کہا کہ ہاکی فیڈریشن نے ایسوسی ایشنز، کلبوں کا ڈیٹا نہیں دیا ہے، ایسی صورت حال میں کس طرح یہ دو ماہ میں الیکشن کروائیں گے۔

جس پر قائمہ کمیٹی نے طارق بگٹی کو پی ایچ کا تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کردی۔

صدر ہاکی فیڈریشن طارق بگٹی نے کہا کہ ہاکی فیڈریشن ایک خود مختار باڈی ہے، کانگرنس نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا تھا، قائمہ کمیٹی نے ہاکی فیڈریشن کو ایف آئی اے کو تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

8

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025