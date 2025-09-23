کچھ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ’نام سے مسئلہ‘ ہے، سینیٹر روبینہ خالد

  • KHI: Partly Cloudy 26.8°C
ویب ڈیسکشائع 23 ستمبر 2025 07:38pm
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام (بی آئی ایس پی) کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر تنقید افسوسناک ہے، کچھ لوگوں کو اس پروگرام کے نام سے مسئلہ ہے۔

اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام روبینہ خالد نے واضح کیا کہ بی آئی ایس پی کا ڈیٹا نہ تو لسانیت پر مبنی ہے نہ صوبائیت پر، اس پروگرام کا کسی سیاسی جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زریعے ہی ہم کورونا وبا کے دوران لوگوں تک پہنچے، 2022 کے سیلاب میں بھی متاثرہ خاندانوں تک امداد پہنچائی گئی، رمضان پیکج کے دوران بھی بی آئی ایس پی کے زریعے لوگوں کی مدد کی۔

روبینہ خالد کا کہنا تھا کہ اس طرح کے غیر زمہ دارانہ بیانات سے گریز کرنا چاہیے، سیاست میں سچائی اور ایمانداری ضروری ہے، پروگرام سے مستفید ہونے والے ایک کروڑ خاندانوں کی دل آزاری نہ کریں۔

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کے مطابق حالیہ سیلاب کے بعد بحالی کے مرحلے کے لیے کیش ٹرانسفر بہت ضروری ہے، متاثرہ خاندانوں کو رقم ملے گی تو وہ بآسانی اپنے گھروں کو واپس لورٹ سکیں گے، اس میں ان لوگوں کو عزت نفس بھی برقرار رہے گی، تنقید کرنے والوں کے پاس کوئی متبادل پروگرام ہے تو وہ بتا دیں۔

انہوں نے وضاحت دیتے مزید کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ تمام افراد سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے تاہم ہمارا ڈیٹا جیو ٹیگ ہے، اس پروگرام کے زریعے ہمیں معلوم ہےکہ جہاں جہاں سیلاب آیا ہے وہاں رہائش پذیر کون سے خاندان خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔

روبینہ خالد نے بی آئی ایس پی کی افادیت بتاتے ہوئے مزید کہا کہ ہم اس منصوبے کے زریعے ایک کروڑ لوگوں کی مالی مدد کرتے ہیں، جس میں رجسٹریشن سے لے کر رقم کی منتقلی تک، ایک منظم اور شفاف طریقہ کار موجود ہے۔

بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس پروگرام کے زریعے بھکاری بنانے کا خیال غلط ہے، دنیا بھر میں سوشل پروٹیکشن پرگرامز چلائے جاتے ہیں، بی آئی ایس پی سے اب دیگر ممالک بھی سیکھ رہے ہیں۔

سینیٹر روبینہ خالد کا مزید کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آڈٹیٹر جنرل کی زیر نگرانی آڈٹ ہوتا ہے، عالمی ادارے اس پروگرام کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، جو باتیں کی جارہی ہیں، اُن کے اغراض و مقاصد سمجھنے سے قاصر ہوں، اس طرح کے بیانات سے فائدہ اٹھانے والے خاندانوں کو نقصان ہو گا۔

واضح رہے کہ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو ریلیف کارڈز جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو عزت کے ساتھ اور لائنوں میں بغیر کھڑے ہوئے رقم مل سکے۔

بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ( بی آئی ایس پی ) کے ذریعے ان لوگوں کو رقم نہیں دی جا سکتی جو اس کے ڈیٹا بیس میں موجود نہیں، اس لیے پنجاب حکومت الگ نظام بنا رہی ہے۔

خیال رہے کہ پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہہ چکے ہیں کہ وفاقی حکومت کو سیلاب زدہ اضلاع میں بےنظیر انکم سپورٹ کے ذریعے مالی امداد فراہم کرنی چاہیے تھی مگر ایسا اب تک نہیں کیا گیا۔

انہوں نے 9 ستمبر کو کہا تھا کہ میری پھر درخواست ہے کہ پنجاب کے سیلاب زدہ لوگوں کو فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے مالی امداد کی فراہمی کاسلسلہ شروع کیا جائے۔

