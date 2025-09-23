  • KHI: Partly Cloudy 26.8°C
  • LHR: Clear 29.7°C
  • ISB: Clear 25.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.8°C
  • LHR: Clear 29.7°C
  • ISB: Clear 25.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

نیو یارک: اقوام متحدہ اجلاس کے دوران ایک لاکھ سم کارڈز کا غیر قانونی نیٹ ورک بے نقاب

ویب ڈیسکشائع 23 ستمبر 2025 08:37pm
— فوٹو: امریکی سیکرٹ سروس/ایکس
— فوٹو: امریکی سیکرٹ سروس/ایکس

امریکی خفیہ سروس نے نیویارک کے ٹرائی اسٹیٹ علاقے میں نصب الیکٹرانک ڈیوائسز کے منظم نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔

امریکی سیکرٹ سروس کے اعلامیے کے مطابق انٹیلیجنس تحقیقات کے نتیجے میں متعدد مقامات سے 300 سے زائد کو-لوکیٹڈ سم سرورز اور ایک لاکھ سم کارڈز برآمد کیے گئے۔

حکام کے مطابق نیٹ ورک امریکی حکومت کے اعلیٰ حکام کے خلاف ٹیلی کمیونیکیشن سے متعلقہ خطرات پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔

اعلامیہ میں بتایا گیا کہ قبضے میں لی گئی ڈیوائسز کو گمنام ٹیلی فونک دھمکیوں کے ساتھ ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن پر وسیع پیمانے پر حملوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔

برآمد ہونے والے ڈیٹا میں موبائل فون ٹاورز کو غیر فعال کرنا، ڈینائل آف سروس حملے کرنا اور ممکنہ خطرناک عناصر و مجرمانہ گروہوں کے درمیان انکرپٹڈ رابطے کو سہولت فراہم کرنا شامل ہو سکتا تھا۔

سیکریٹ سروس کے مطابق ڈیوائسز کی فرانزک جانچ پڑتال تاحال جاری ہے، تاہم ابتدائی تجزیہ کے مطابق برآمد ڈیوائسز کے ذریعے کئی ممالک کے خطرناک عناصر اور وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب افراد کے درمیان موبائل رابطے ہوئے تھے۔

امریکی خفیہ سروس کے ڈائریکٹر شان کرن نے اس حوالے سے بتایا کہ ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن نظام میں ان ڈیوائسز کے نیٹ ورک کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ خلل کو کسی طور بھی کم نہیں سمجھا جا سکتا۔

برآمد ہونے والی ڈیوائسز نیویارک سٹی میں جاری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے مقام سے 35 میل تقریبا (56 کلومیٹر) کی حدود سے برآمد ہوئیں، جسے اہم موقع، مقام اور نیویارک کے مواصلاتی نظام کو لاحق سنگین خطرے کے پیش نظر نیٹ ورک کو فوری طور پر غیر فعال کر دیا گیا۔

ادارے کے مطابق برآمد ڈیوائسز کے حوالے سے تحقیقات خفیہ سروس کے ایڈوانسڈ تھریٹ انٹرڈکشن یونٹ کر رہا ہے جب کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

8

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025