کمار سانو نے ذہنی، جسمانی تشدد کیا، دوران حمل بھوکا رکھا، سابق اہلیہ
بولی ووڈ کے مشہور پلے بیک سنگر کمار سانو کی سابق اہلیہ نے ان پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ گلوکار اور ان کے اہل خانہ نے انہیں نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جب کہ دوران حمل انہیں غذا تک نہیں دی جاتی تھی۔
بھارتی نشریاتی ادارے ’انڈیا ٹوڈے‘ کے مطابق ریتا بھٹاچاریہ نے حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں سابق شوہر پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔
گلوکار کی سابق اہلیہ کے مطابق پہلے شوہر اور ان کے گھر والے انہیں صرف تشدد کا نشانہ بناتے رہے لیکن جیسے ہی گلوکار مشہور ہوئے تو ان کا رویہ بھی تبدیل ہوگیا اور ان کے ساتھ مزید نامناسب سلوک کیاجانے لگا، انہیں گھر سے نکلنے کی اجازت تک نہ ہوتی۔
ریتا بھٹا چاریہ نے کمار سانو کو بہت غیر محفوظ شخص قرار دیا اور بتایا کہ گلوکار کی بہن اپنا خاندان چھوڑ کر ان کے گھر آ کر رہنے لگی، جہاں وہ کمار سانو کے ساتھ کمرہ شیئر کرتی تھیں، جس وجہ سے بچوں سمیت وہ الگ کمرے میں سوتی تھیں۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ دونوں نے مل کر انہیں بار بار توہین آمیز سلوک کا نشانہ بنایا جب کہ انہیں دوران حمل پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ کمار سانو یا دوسرے اہل خانہ گھر سے باہر جاتے وقت کچن کے شیلف لاک کر دیتے تھے تاکہ وہ کھانا نہ کھا سکے۔
ریتا بھٹا چاریہ کے مطابق وہ بہن کے گھر سے چاول لے آتی تھیں، کھچڑی پکا کر کھاتی تھیں جب کہ شوہر نے بچوں کے لیے دودھ بھی بند کر دیا تھا۔
کمار سانو کی سابق اہلیہ کے مطباق شوہر انہیں روزانہ صرف 100 روپے دیتے اور بچوں کی طبیعت خراب ہونے پر ڈاکٹر کی فیس کے پیسے تک نہ دیتے، ساتھ ساتھ انہوں نے پڑوس کے دکانداروں اور ہوٹل والوں کو کسی طرح کی چیز دینے سے بھی روک دیا تھا۔
گلوکار کی سابق بیوی کے مطابق فلم ’عشقیہ‘ کی کامیابی کے بعد کمار سانو کا رویہ تبدیل ہوگیا، ان کے معاشقے بھی سامنے آنے لگے اور پھر ان کے ساتھ شادی ختم ہونے کے معاملات اس وقت شروع ہوئے جب وہ تیسرے بچے کے حمل سے تھیں۔
خیال رہے کہ ریتا بھٹا چاریہ اور کمار سانو نے 1980 کی دہائی کے آخر میں خاندان کی رضامندی کے بغیر ہی پسند کی شادی کی تھی، بعد میں دونوں خاندانوں نے ان کی شادی کو قبول کرلیا تھا۔
دونوں کو تین تین بچے ہیں اور ان کے درمیان 1994 میں طلاق ہو گئی، جس کے کئی سال بعد اب پہلی بار ریتا بھٹا چاریہ نے سابق شوہر کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔
شادی کے دوران ہی کمار سانو پر اداکارہ کنیکا سدانند کے ساتھ افیئر کا الزام بھی لگا، کنیکا نے ’بگ باس 19‘ میں تصدیق کی کہ ان کا ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ 6 سال تک افیئر رہا لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔