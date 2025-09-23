  • KHI: Partly Cloudy 26.4°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 25.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.4°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 25.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

نوشہرہ: پولیس نے انجینئر سمیت اغوا ہونے والے 3 افراد کو بحفاظت بازیاب کروا لیا

عمر باچا شائع September 23, 2025 اپ ڈیٹ September 23, 2025 11:22pm
— فوٹو: خیبرپختونخوا پولیس
— فوٹو: خیبرپختونخوا پولیس

خیبرپختونخوا پولیس نے نوشہرہ میں اغوا ہونے والے انجینئر سمیت 3 افراد کو کامیابی سے بازیاب کرا لیا۔

خیبرپختونخوا پولیس نے سماجی رابطے کی سائٹ ’فیس بک‘ پر جاری بیان میں بتایا کہ نوشہرہ کے تھانہ نظام پور پولیس نےکامیاب کارروائی کرتے ہوئے آپٹیکل فائبر پر کام کرنے والے اغوا شدہ تینوں مغویوں کو باحفاظت بازیاب کروالیا ہے۔

پولیس کے مطابق اسرار خان، کاشف، مبشر ، زاہد کو فائبر آپٹیکل پر کام کررہے تھے کہ اس دوران انہیں نامعلوم ملزمان نے 21 ستمبر کی شام اغوا کر لیا تھا۔

ضلعی پولیس سربراہ احمد شاہ کے مطابق علاقہ پولیس کے ساتھ ساتھ مقامی مشران کے تعاون اور کوششوں سے تینوں مغویوں کی بازیابی ممکن ہوئی۔

قبل ازیں، نوشہرہ پولیس کے ترجمان ترک علی شاہ نے بتایا تھا کہ محکمہ انسدادِ دہشتگردی (سی ٹی ڈی) کو اغوا ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے اقدامات اُٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

واقعے کی ایف آئی آر 22 ستمبر کو سی ٹی ڈی مردان سرکل تھانے میں اغوا ہونے والے انجینئر کے والد کی شکایت پر دفعہ 365 اے اور دفعہ 7 کے تحت درج کی گئی۔

ایف آئی آر میں شکایت کنندہ نے مؤقف اپنایا کہ میرا بیٹا ٹیلی کام کمپنی میں انجینئر ہے اور حال ہی میں اسے نظام پور میں فائبر آپٹک کیبل لگانے کے لیے بلایا گیا تھا، بیٹے سے رابطہ منقطع ہوگیا تھا اور بار بار کوشش کے باوجود اس کا فون بند ملا۔

والد نے مزید بتایا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ مزدور اور ڈرائیور کو بھی اغوا کیا گیا۔

ایف آئی آر کے مطابق، واقعے کے روز 21 ستمبر کی شام شکایت کنندہ کے ایک اور بیٹے کو اپنے بھائی اور دیگر 2 مغویوں کی تصویریں واٹس ایپ پر موصول ہوئی تھی، جس میں اغوا کاروں نے ان کی رہائی کے لیے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

8

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025