  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 36.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 36.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

قائمہ کمیٹی برائے غذائی تحفظ کا بڑی فصلوں کیلئے کم از کم امدادی قیمتوں کے فوری اعلان پر زور

امین احمد شائع September 24, 2025 اپ ڈیٹ September 24, 2025 01:25pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے بڑی فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمتوں کے فوری اعلان پر زور دیتے ہوئے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ قیمتوں کی پالیسی نہ ہونے کی صورت میں کسان زیادہ منافع بخش متبادل فصلوں کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق سید طارق حسین کی زیر صدارت اجلاس میں کمیٹی نے زور دیا کہ بروقت امدادی قیمتوں کا تعین مارکیٹ کے استحکام اور غذائی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔

وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے اس سفارش کی تائید کی اور کمیٹی کو بتایا کہ گندم کی امدادی قیمت کی منظوری حاصل کر لی گئی ہے اور جلد ہی اس کا باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن معاملات میں عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) سے مشاورت اور منظوری کی ضرورت ہوگی، ان پر بھی کام کیا جائے گا۔

کمیٹی نے وزارت سے حالیہ سیلاب سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں اور ملکی قلت کے حوالے سے کمیٹی نے وزارت کو ہدایت دی کہ وہ ان نرخوں کا ڈیٹا فراہم کرے جن پر چینی برآمد کی گئی اور بعد ازاں دوبارہ درآمد کی گئی۔

اراکین کو مجوزہ نیشنل ایگریکلچر بایوٹیکنالوجی پالیسی (این اے بی پی) 2025 کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا جس کا مقصد غذائی طلب، موسمی دباؤ اور کم پیداوار جیسے چیلنجز سے نمٹنا ہے۔

اس پالیسی میں روایتی بایوٹیکنالوجی، جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصلیں، نئی پودا افزائش کی تکنیکیں اور جینیاتی ترمیم شدہ اجناس کی درآمد و برآمد کے ضوابط پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

8

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 24 ستمبر 2025
کارٹون : 23 ستمبر 2025