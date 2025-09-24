  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 36.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 36.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کولکتہ میں شدید بارشوں کے باعث کم ازکم 12 افراد ہلاک

ویب ڈیسکشائع 24 ستمبر 2025 12:02pm
بارشوں نےمغربی بنگال میں ہندوؤں کے سب سے بڑے سالانہ تہوار درگا پوجا کی تیاریوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ — فوٹو: اے ایف پی
بارشوں نےمغربی بنگال میں ہندوؤں کے سب سے بڑے سالانہ تہوار درگا پوجا کی تیاریوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ — فوٹو: اے ایف پی

بھارت کے شہر کولکتہ اور اس کے نواحی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث کم از کم 12 افراد ہلاک ہوگئے۔

خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بارش نے شہر کی سڑکیں کو ڈبو دیا، ٹرانسپورٹ کا نظام مفلوج کر دیا اور شہریوں کو گھنٹوں تک پھنسائے رکھا، یہ صورتحال ایک بڑے تہوار سے قبل پیدا ہوئی۔

بھارتی محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے کولکتہ ریجن کے سربراہ ایچ آر بسواس کے مطابق زیادہ تر بارش منگل کی صبح کے ابتدائی اوقات میں ہوئی، جو 24 گھنٹوں میں 251.6 ملی میٹر (9.9 انچ) ریکارڈ کی گئی، یہ 1988 کے بعد شہر میں ہونے والی سب سے زیادہ بارش تھی۔

پولیس نے بتایا کہ ہلاکتوں میں سے 9 کولکتہ میں ہوئیں جن میں زیادہ تر افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے جبکہ 2 افراد ڈوب گئے۔

بارشوں نے ریاستی دارالحکومت کو مفلوج کر دیا اور مغربی بنگال میں ہندوؤں کے سب سے بڑے سالانہ تہوار درگا پوجا کی تیاریوں کو شدید نقصان پہنچایا، شہر بھر میں بانس اور دیگر عارضی سامان سے بنائے گئے پنڈال اور مٹی کے بت بھی خراب ہو گئے۔

کئی علاقوں میں سڑکیں کمر تک پانی میں ڈوب گئیں، گاڑیاں پھنس گئیں اور شہریوں کو پانی میں سے گزر کر جانا پڑا۔

سڑک، ریل اور فضائی ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی، متعدد پروازیں اور ٹرینیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہوئیں، کئی علاقوں میں گھنٹوں تک بجلی بند رہی جس سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔

پانی اور ماحولیاتی امور کے ماہر رنجن پانڈا نے بتایا کہ ’میری پرواز منسوخ ہو گئی اور سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں، اس لیے میں ہوٹل میں ہی پھنس گیا‘۔

حکام کے مطابق سڑکوں اور ریلوے لائنوں سے پانی نکالنے کے لیے پمپ نصب کیے گئے ہیں جبکہ ریلیف اقدامات، جیسے کھانے کی تقسیم اور ایمرجنسی سروسز، بھی جاری ہیں۔

محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ خلیج بنگال میں کم دباؤ کے باعث آئندہ دنوں میں ریاست اور مشرقی بھارت میں مزید بارشیں ہوں گی۔

ریاستی حکومت نے اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے بدھ اور جمعرات کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا تاکہ جمعہ سے تہوار کی تعطیلات کا آغاز ہوسکے۔

حکام نے کہا کہ حالات بدھ کی شام تک معمول پر آجائیں گے تاہم نشیبی علاقوں میں پانی اترنے تک شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

کولکتہ کے ایک رہائشی سندیپ گھوش نے بھارتی خبر رساں ادارے اے این آئی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’4 گھنٹے کی بارش کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مغربی بنگال اچھی حالت میں نہیں ہے‘۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

8

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 24 ستمبر 2025
کارٹون : 23 ستمبر 2025