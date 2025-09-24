  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 35.9°C
  • ISB: Clear 32.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 35.9°C
  • ISB: Clear 32.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان سمیت مزید 40 ممالک میں ’گوگل اے آئی پلس‘ پلان متعارف

ویب ڈیسک شائع September 24, 2025 اپ ڈیٹ September 24, 2025 01:49pm
شزا فاطمہ نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کی توجہ تعلیم اور ورک فورس میں اے آئی ٹریننگ پر ہے۔ —فائل فوٹو: رائٹرز
شزا فاطمہ نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کی توجہ تعلیم اور ورک فورس میں اے آئی ٹریننگ پر ہے۔ —فائل فوٹو: رائٹرز

گوگل نے اعلان کیا ہے کہ اس کا ’گوگل اے آئی پلس‘ پلان پاکستان سمیت مزید 40 ممالک میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔

یہ پلان رواں ماہ کے اوائل میں انڈونیشیا میں سب سے پہلے لانچ کیا گیا تھا، اور اسے ’مثبت‘ ردِعمل ملا تھا، گوگل کے مطابق یہ نیا پلان لوگوں کو زیادہ طاقتور اے آئی ٹولز تک رسائی فراہم کرتا ہے، تاکہ وہ اپنی پیداواری اور تخلیقی صلاحیتوں کو ایک مناسب قیمت پر بہتر بنا سکیں۔

پاکستان میں گوگل کے کنٹری ڈائریکٹر، فرحان قریشی نے ایک بیان میں کہا کہ ’پاکستان کا ڈیجیٹل منظرنامہ نہایت پُرجوش اور ترقی پذیر ہے، اور ہم پاکستانیوں کی تخلیقی صلاحیتوں سے متاثر ہیں، جنہوں نے اے آئی ٹولز کو اپنایا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ گوگل اے آئی پلس کے آغاز کے ساتھ ہم یہ ٹولز مزید افراد کے لیے قابلِ رسائی بنا رہے ہیں، یہ پاکستان کی ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینے کے ہمارے عزم کا ایک اہم حصہ ہے تاکہ ہر شخص اپنی پیداواریت، تخلیقی صلاحیت اور سیکھنے کے عمل کو اے آئی کے ساتھ بہتر بنا سکے۔

پلان میں شامل فیچرز میں امیج جنریشن اور ایڈیٹنگ (نینو بنانا) کے لیے جیمینی (Gemini) ایپ میں زیادہ حد، جیمینی 2.5 پرو تک زیادہ رسائی، جو کہ پیچیدہ سوالات کے لیے گوگل کا سب سے جدید ماڈل ہے۔

وی ای او تھری فاسٹ تک رسائی، فلو، جیمینی اور وہسک میں گوگل کا ویڈیو جنریشن ماڈل، جی میل، ڈاکومنٹس اور شیٹس وغیرہ میں جیمینی انٹیگریشن، ڈرائیو، فوٹوز اور جی میل میں میں 200 جی بی اسٹوریج شامل ہیں۔

مزید برآں، بیان میں کہا گیا کہ ’صارفین یہ تمام سہولیات (جیمینی ان ورک اپیس سے لے کر 200 جی بی اسٹوریج تک) اپنے خاندان کے دیگر 5 افراد کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں‘۔

گوگل کے مطابق یہ ایک آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے ہر کوئی ایک ہی پلان کے ساتھ اپ گریڈ شدہ گوگل تجربے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گوگل اے آئی پلس پاکستان میں آج سے صرف ایک ہزار 400 روپے ماہانہ پر محدود مدت کے لیے دستیاب ہے، پہلی بار سبسکرائب کرنے والوں کو پہلے 6 ماہ کے لیے 50 فیصد رعایت دی جائے گی۔

یاد رہے کہ جولائی میں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ نے گوگل کے ریجنل اے آئی ڈیولپر ایکو سسٹم اور کمیونٹیز ٹیم سے ملاقات کی تھی، تاکہ پاکستان میں اے آئی کے شعبے میں اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔

انہوں نے زور دیا تھا کہ حکومت کی توجہ تعلیم اور ورک فورس میں اے آئی ٹریننگ پر ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

2

افغان کمسن لڑکا طیارے کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر دہلی پہنچنے میں کامیاب

3

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

4

اماراتی محقق کے چار بیویوں اور 100 بچوں کے انکشاف سے سب حیران

5

کراچی: گرفتار شربت فروش کا ایک ایک بچی کو کئی کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف

6

وادی تیراہ میں خواتین اور بچوں سمیت21 افراد کی اموات پر عوام میں غم و غصہ

7

سعودی عرب کے مفتی اعظم، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے

8

کراچی: لانڈھی میں 6 روز سے لاپتا والدین کا اکلوتا بیٹا زیادتی کے بعد قتل، 2 مشتبہ افراد گرفتار

کارٹون

کارٹون : 24 ستمبر 2025
کارٹون : 23 ستمبر 2025