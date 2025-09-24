  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 35.9°C
  • ISB: Clear 32.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 35.9°C
  • ISB: Clear 32.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سونے کی قیمت بغیر کسی رد و بدل کے بلند ترین سطح پر برقرار

ویب ڈیسکشائع 24 ستمبر 2025 03:00pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

ملک میں بدھ کو سونے کی قیمت بغیر کسی رد و بدل کے بلند ترین سطح پر برقرار رہی جبکہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔

خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق آل پاکستان سرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ مقامی مارکیٹ میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 98 ہزار 800 روپے پر برقرار رہی۔

اسی طرح 24 قیراط کا 10 گرام سونا بھی 3 لاکھ 41 ہزار 906 روپے پر مستحکم رہا جبکہ 22 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت بھی 3 لاکھ 13 ہزار 425 روپے پر برقرار رہی۔

چاندی کی قیمت میں بھی کوئی ردوبدل نہیں ہوا، 24 قیراط کی فی تولہ چاندی 4 ہزار 637 روپے اور 10 گرام 3 ہزار 975 روپے پر مستحکم رہی۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا 3 ہزار 770 امریکی ڈالر فی اونس اور چاندی 44.10 ڈالر فی اونس میں فروخت ہوئی، گزشتہ روز کے مقابلے میں عالمی قیمتوں میں بھی کوئی تبدیلی ریکارڈ نہیں کی گئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

2

افغان کمسن لڑکا طیارے کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر دہلی پہنچنے میں کامیاب

3

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

4

اماراتی محقق کے چار بیویوں اور 100 بچوں کے انکشاف سے سب حیران

5

کراچی: گرفتار شربت فروش کا ایک ایک بچی کو کئی کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف

6

وادی تیراہ میں خواتین اور بچوں سمیت21 افراد کی اموات پر عوام میں غم و غصہ

7

سعودی عرب کے مفتی اعظم، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے

8

کراچی: لانڈھی میں 6 روز سے لاپتا والدین کا اکلوتا بیٹا زیادتی کے بعد قتل، 2 مشتبہ افراد گرفتار

کارٹون

کارٹون : 24 ستمبر 2025
کارٹون : 23 ستمبر 2025