سونے کی قیمت بغیر کسی رد و بدل کے بلند ترین سطح پر برقرار
ملک میں بدھ کو سونے کی قیمت بغیر کسی رد و بدل کے بلند ترین سطح پر برقرار رہی جبکہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔
خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق آل پاکستان سرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ مقامی مارکیٹ میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 98 ہزار 800 روپے پر برقرار رہی۔
اسی طرح 24 قیراط کا 10 گرام سونا بھی 3 لاکھ 41 ہزار 906 روپے پر مستحکم رہا جبکہ 22 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت بھی 3 لاکھ 13 ہزار 425 روپے پر برقرار رہی۔
چاندی کی قیمت میں بھی کوئی ردوبدل نہیں ہوا، 24 قیراط کی فی تولہ چاندی 4 ہزار 637 روپے اور 10 گرام 3 ہزار 975 روپے پر مستحکم رہی۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا 3 ہزار 770 امریکی ڈالر فی اونس اور چاندی 44.10 ڈالر فی اونس میں فروخت ہوئی، گزشتہ روز کے مقابلے میں عالمی قیمتوں میں بھی کوئی تبدیلی ریکارڈ نہیں کی گئی۔