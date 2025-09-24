  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 35.9°C
  • ISB: Clear 32.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 35.9°C
  • ISB: Clear 32.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایم کیو ایم کی سیاست ہمیشہ نعروں اور بیانات تک محدود رہی ہے، ترجمان سندھ حکومت

ویب ڈیسکشائع 24 ستمبر 2025 04:06pm
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا

سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کی سیاست ہمیشہ نعروں اور بیانات تک محدود رہی ہے، انہوں نے عملی کارکردگی دکھائی نہیں دیتی۔

ڈان نیوز کے مطابق ترجمان سندھ حکومت نے بیان دیا ہے کہ ایم کیو ایم کی سیاسی حقیقت سب کے سامنے ہے، جھوٹے مینڈیٹ پر سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔

ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اپنے منصوبے مکمل کرے گی، چاہے کوئی شور مچائے یا تنقید کرے، قانون اور اصولوں پرعمل کیے بغیر سیاست کرنا مسئلے کا حل نہیں،کراچی کو حقیقی خدمت کی ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ جن کا ماضی منفی سیاست سے جڑا ہو اور مستقبل بھی دوسروں پر انحصار کرتا ہو، ان کے دعوے وزن نہیں رکھتے جب کہ گزشتہ 10 سال سے وفاقی حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود کراچی کے لیے کوئی عملی خدمت سامنے نہیں آسکی۔

ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ کراچی کے لیے اگر اب فنڈز ریلیز ہوئے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ برسوں تک کراچی کو نظر انداز کیا گیا۔

ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو اگر کراچی کا درد ہے تو کے-فور منصوبے کے لیے وفاق سے فنڈز لے کر آئیں، فاروق ستار سمیت بعض رہنما اب اپنی سیاست کے بجائے دوسروں کی محنت کو اپنا دکھانے پر اکتفا کر رہے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ طرزِ عمل کراچی کے مسائل کا حل نہیں بلکہ رکاوٹ ہے 7 سال بعد منصوبہ شروع ہو اور آج تک مکمل نہ ہوا، یہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ پی آئی ڈی سی ایل کسی اور ادارے کے این او سی پر کام نہیں کر سکتی، یہ قانون کے خلاف ہے۔

واضح رہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران گرین لائن منصوبے کو روکنے پر میئر کراچی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی سے عوامی منصوبے میں ریلیف کی توقع نہ کی جائے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

2

افغان کمسن لڑکا طیارے کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر دہلی پہنچنے میں کامیاب

3

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

4

اماراتی محقق کے چار بیویوں اور 100 بچوں کے انکشاف سے سب حیران

5

کراچی: گرفتار شربت فروش کا ایک ایک بچی کو کئی کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف

6

وادی تیراہ میں خواتین اور بچوں سمیت21 افراد کی اموات پر عوام میں غم و غصہ

7

سعودی عرب کے مفتی اعظم، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے

8

کراچی: لانڈھی میں 6 روز سے لاپتا والدین کا اکلوتا بیٹا زیادتی کے بعد قتل، 2 مشتبہ افراد گرفتار

کارٹون

کارٹون : 24 ستمبر 2025
کارٹون : 23 ستمبر 2025