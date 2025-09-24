  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 33.3°C
  • ISB: Clear 28.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 33.3°C
  • ISB: Clear 28.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈسپلن کی خلاف ورزی پر پنجاب یونیورسٹی کے 37 طلبہ پر بھاری جرمانہ

نعمان لیاقت شائع September 24, 2025 اپ ڈیٹ September 24, 2025 04:52pm
فوٹو: سوشل میڈیا
فوٹو: سوشل میڈیا

پنجاب یونیورسٹی نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر 37 طلبہ پر بھاری جرمانہ کردیا۔

پنجاب یونیورسٹی کے ترجمان کے مطابق ڈسپلن کی خلاف ورزی پر متخلف شعبہ جات کے 37 طلبہ پر 20 ہزار روپے فی کس جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

ترجمان کے مطابق طالب علم محمد عماد اختر، محمدعمارخان، حاجی ذین سرفراز، عاطف نواز، محمد سمیع اللہ، محمد فاروق، اور شعیب عامر فخری پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

ترجمان پنجاب یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ طالب علم حنین عارف، انصار علی، محمد سالار احمد، حماد علی، سمیع اللہ، شمریزممتاز، ذین شوکت، انورکمال، محمد انیس، عثمان احمدکوبھی جرمانہ کیا گیا ہے۔

جن طلبہ پر جرمانہ کیا گیا ہے ان میں غضنفرعلی ریحان، محمد حامدرضا اور غلام مرتضیٰ بھی شامل ہیں جبکہ ڈسپلنری کمیٹی نےسیف اللہ، محمد سلیمان، شہزاد اور محمد وہاب خورشیدکی معافی قبول کرلی ہے۔

ترجمان کے مطابق انتظامیہ نے شعبہ سوشل ورک کے طالبعلم محمد فاروق کارزلٹ روک لیا ہے جبکہ شعبہ فلسفہ کےمحمداسرار پریونیورسٹی احاطےمیں داخل ہونے پرپابندی لگا دی ہے۔

خیال رہے کہ رواں سال اپریل میں پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ہاسٹلز میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف آپریشن کیا تھا جس کے نتیجے میں سیکڑوں غیرقانونی قابضین کو نکال دیا گیا تھا۔

ترجمان کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے ہاسٹلز سے محروم مارننگ کے 300 طلبہ کو ہاسٹلز الاٹ کر دیے تھے جبکہ ہاسٹل سے محروم دور دراز علاقوں سے وابستہ 300 مزید مارننگ کے طلبہ کو ہاسٹل دیں گے۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ ہاسٹلز پر قابض غیرقانونی افراد یونیورسٹی میں نقض امن کا باعث تھے، غیر قانونی قابضین کے کمروں سے آپریشن کے دوران شراب اور آئس برآمد ہوئی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

2

افغان کمسن لڑکا طیارے کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر دہلی پہنچنے میں کامیاب

3

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

4

اماراتی محقق کے چار بیویوں اور 100 بچوں کے انکشاف سے سب حیران

5

کراچی: گرفتار شربت فروش کا ایک ایک بچی کو کئی کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف

6

وادی تیراہ میں خواتین اور بچوں سمیت21 افراد کی اموات پر عوام میں غم و غصہ

7

سعودی عرب کے مفتی اعظم، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے

8

کراچی: لانڈھی میں 6 روز سے لاپتا والدین کا اکلوتا بیٹا زیادتی کے بعد قتل، 2 مشتبہ افراد گرفتار

کارٹون

کارٹون : 24 ستمبر 2025
کارٹون : 23 ستمبر 2025