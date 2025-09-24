وزیراعلیٰ سندھ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، صوبے میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی ملاقات ہوئی، جس میں سیلاب کی صورتحال، غذائی تحفظ، توانائی اور سیکیورٹی تعاون، کیٹی بندر پورٹ منصوبہ اور صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سمیت وسیع امور پر بات چیت کی گئی۔
یہ ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی، جس میں امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمین، پولیٹیکل آفیسر جیریڈ ہینسن، پرنسپل سیکریٹری آغا وسیم اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔
ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے کیٹی بندر منصوبہ شروع کرنے کے اپنے عزم کو دہرایا اور کہا کہ یہ تاریخ کا پہلا قدرتی بندرگاہی منصوبہ ہے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وژن ہے، انہوں نے کہا کہ کراچی پورٹ پر شدید دباؤ ہے اور ایک نئی بندرگاہ کی اشد ضرورت ہے۔
اس موقع پر شاہراہِ بھٹو کو براہ راست کراچی پورٹ سے جوڑنے کی تجویز پر بھی بات ہوئی، جس سے شہر کے اندر بھاری ٹریفک کا بوجھ کم ہو گا۔
امریکی ناظم الامور نے کہا کہ بڑی امریکی کمپنیوں کے سینیئر ایگزیکٹیوز جلد کراچی کا دورہ کریں گے اور مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ ’امریکی کمپنیاں سندھ میں سرمایہ کاری کے لیے پرجوش ہیں‘ جس پر وزیر اعلیٰ نے مکمل سرکاری تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
ملاقات میں توانائی اور صنعتی تعاون پر بھی بات ہوئی، خاص طور پر تھر میں کوئلے پر مبنی منصوبوں پر، جن میں کوئلے سے گیس، کھاد اور ڈیزل کی تیاری شامل ہے، وزیر اعلیٰ نے مقامی وسائل کے بہتر استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔
سیلابی انتظامات پر بات کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ نے سپر فلڈ کے لیے بھرپور تیاری کی تھی حالانکہ اس سال کی صورتحال نسبتاً کم سنگین رہی۔
انہوں نے پنجاب میں وسیع نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور سندھ کے کچے علاقوں میں دھان کی فصل کے نقصانات کو اجاگر کیا، دونوں فریقین نے ایمرجنسی تیاری، شہری نکاسیٔ آب اور ابتدائی وارننگ سسٹمز کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔
ملاقات میں خوراک، پانی اور صفائی کے لیے اقوام متحدہ اور این جی اوز کے ذریعے 2.25 ملین ڈالر کی امداد کے علاوہ امریکی فوج کی طرف سے کشتیاں، خیمے، چارپائیاں اور پانی کھینچنے والے پمپ فراہم کرنے پر بھی بات ہوئی۔
غذائی تحفظ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے پچھلے سال گندم کی کم کاشت کے باعث درپیش مسائل پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ درآمد شدہ گندم کی قیمت صوبے کو 3800 روپے فی 40 کلوگرام پڑ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ’ ہمیں غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔’
سیکیورٹی تعاون بھی ایجنڈے کا ایک اہم حصہ تھا، مراد علی شاہ نے 2012ء سے انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ (آئی این ایل ) پروگرام کے تحت پولیس کی تربیت، سامان، خواتین پولیس بیرکوں اور جیل اصلاحات میں امریکی معاونت کو سراہا۔
انہوں نے بتایا کہ سندھ کی 22 جیلوں میں جدید مینجمنٹ سسٹم نصب کر دیا گیا ہے اور حیدرآباد میں جیل اسٹاف کے لیے تربیتی ادارہ قائم کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے امریکی جانب سے 20 ملین ڈالر مالیت کے حفاظتی سامان کی فراہمی کا بھی اعتراف کیا۔
اس موقع پر امریکی ناطم الامور نٹالی بیکر نے ڈی ایس پی منیشا روپیتا کو ایک بین الاقوامی کانفرنس میں سندھ پولیس کی نمائندگی کرنے پر سراہا اور صوبے کی انتہاپسندی کے خلاف اور کمیونٹی کی سلامتی کے لیے کوششوں کو سراہا۔
دونوں فریقین نے معذور افراد کے لیے اقدامات پر بھی بات کی، امریکی ناظم الامور نے کہا کہ امریکی کمپنیاں سماعت سے محروم بچوں کی تعلیم اور تربیت کے پروگراموں میں تعاون کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔
وزیر اعلیٰ مراد شاہ نے بتایا کہ سندھ حکومت پہلے ہی معذور افراد کی تعلیم، تربیت اور بحالی کے پروگراموں پر کام کر رہی ہے اور کہا کہ’ امریکی اداروں کی معاونت ہمارے لیے بہت قیمتی ہو گی۔’