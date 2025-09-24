شہباز شریف کی سری لنکا کے صدر سے ملاقات، دوطرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈسانائیکے سے ملاقات کی ہے، جس میں دوطرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کی گئی۔
سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر نیویارک میں شہباز شریف کی سری لنکا کے صدر سے ملاقات ہوئی، جو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان موجودہ خیر سگالی پر مبنی تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں اعلیٰ سطح کے تبادلے، دوطرفہ تجارت، تعلیمی تعاون، ثقافتی تبادلے اور دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔
مزید بتایا کہ ملاقات میں مختلف علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے پاک سری لنکا دوطرفہ تعلقات کی مضبوط نوعیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔
انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا اعادہ کیا تاکہ آئندہ برسوں میں یہ تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے۔
وزیراعظم نے سری لنکا کے ساتھ تمام شعبوں میں دوطرفہ روابط بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور مختلف بین الاقوامی فورمز پر دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون کو سراہا۔
دونوں رہنماؤں نے کھیلوں بالخصوص کرکٹ میں تبادلوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔
دونوں رہنماؤں نے پاکستان سری لنکا دوطرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
وزیراعظم کی آسٹریا کے چانسلر، کویت کے ولی عہد سے بھی ملاقات
اسی طرح شہباز شریف نے نیو یارک میں آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسچن اسٹاکر اور کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک سے ملاقات میں جرمن اور عربی زبان میں خوشگوار گفتگو کی۔
وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف نے آسٹریا کے چانسلر کو 80 کی دہائی میں اپنے آسٹریا کے دورے سے متعلق بتایا ۔
کویت کے ولی عہد سے گفتگو میں وزیرِ اعظم نے پاکستان اور کویت کی دیرینہ دوستی و شراکت داری کا ذکر کرتے ہوئے اس دوستی کو دائمی و لازوال قرار دیا۔